Sanremo 2017 seconda serata il bacio tra Robbie Williams e Maria De Filippi fa nascere l'ironia sul social per Maurizio Costanzo

09/02/2017
Sanremo 2017 conquista gli ascolti televisivi ma non solo... La seconda serata ha conquistato anche i social e tutto grazie a Queen Maria. Il bacio tra Robbie Williams e Maria De Filippi è stato il momento del Festival di Sanremo più twittato, facendo nascere così l'ironia sui social per Maurizio Costanzo, ma perché?
Sanremo 2017 seconda serata: Il bacio tra Robbie Williams e Maria De Filippi è il momento più twittatoSanremo 2017 ha conquistato un boom di ascolti anche durante la seconda serata, grazie ai diversi momenti di show e grande musica. Dopo tanta attesa è arrivato sul palco Robbie Williams che si è esibito con la sua canzone Love my life, raccontando poi ai due conduttori che la sua vita è cambiata in meglio grazie all'arrivo dei suoi due figli. Durante l'intervista Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto riguardante i concerti dell'artista inglese, sembrerebbe proprio che Robbie Williams ami premiare sempre una fan scelta tra il pubblico baciandola sul palco... Proprio quando Queen Maria stava per chiedere di scegliere fra il pubblico la fan Carlo Conti fa cenno all'artista "Ora, Ora, Now, Now" e così scocca il bacio tra Robbie Williams e Maria De Filippo, al punto di lasciarla senza parole. In pochissimi secondo l'evento è stato super twittato ma non solo, dato che è riuscito a far nascere l'ironia verso Maurizio Costanzo tanto che diverse pagine Facebook hanno realizzato delle vignette che manifestano la sua ipotetica gelosia dopo aver visto il bacio.
Sanremo 2017 momenti belli: Francesco Gabbani Occidentalis Karma e la scimmia conquistano l'AristonI cosiddetti momenti belli però non finiscono qui... Il secondo momento più bello del Festival di Sanremo 2017 è arrivato con Francesco Gabbani. L'artista, vincitore di Sanremo giovani 2016 con il brano Amen, ha stupito con la sensazionale ironia di Occidentalis Karma gli ascolti, insieme alle risate, aumentano quando sul palco arriva una scimmia che si esibisce in un balletto. Stasera invece i big in gara si esibiranno con le cover, mentre i sei a rischio eliminazione dovranno aggiudicarsi il loro posto alla finale. Chi troveremo ancora in gara tra Ron, Giusy Ferreri, Clementino, Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei e Raige e Giulia Luzi?
