Isola dei famosi 2017 gossip, tutti contro Raz Degan

09/02/2017

All’Isola dei Famosi 2017 è già tempo di gruppi e molti sono schierato contro Raz Degan. L’ex storico compagno di Paola Barale prima di partire per il reality di Canale 5 aveva confessato di voler fare solo un’esperienza nuova ma di non puntare alla vittoria, eppure molti isolani sono convinti che invece abbia già una strategia precisa per arrivare fino in fondo e si sta scegliendo i compagni giusti per andare avanti. I primi ad esserne convinti sono Massimo Ceccherini e Malena. Secondo loro Raz Degan si comporta già come un capo, dice che non ha mai bisogno degli altri e intanto però ha deciso di portare con lui Simone Susinna perché sta dalla sua parte. “Go preso quello mentalmente debole – ha aggiunto Malena – perché lo può influenzare sul voto”. Un’idea che all’Isola dei Famosi 2017 accomuna anche Moreno, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi che però almeno per il momento non ha abncora deciso apertamente con chi schierarsi ed è anche l’unica che cerca di dare una mano a Nathalie Caldonazzo sempre più in crisi. Per il momento queste voci non sono ancora arrivate all’orecchio di Raz Degan e lui continua il suo percorso apparentemente senza interessarsi degli altri. Ma Massimo Ceccherini, come confermano le ultime news dell’Isola dei Famosi 2017, ha già chiesto di avere un confronto con lui perché deve chiarire diverse cose.
Comprare casa a Roma senza agenzia, tutte le news su annunci affitto e vendita privati online

Divorzio Belen Rodriguez e Stefano De Martino gossip ultime news, è guerra: di nuovo dal giudice?

