Concorso ATA 2017, come verificare il punteggio

Sono passati solo sei giorni dalla chiusura della prima fase del concorso ATA valido per il trienno 2017-2020. Tutte le persone interessate ad aggiornare la propria posizione o ad iscriversi per la prima volta hanno presentato la domanda entro il 31 ottobre 2017.

Personale ATA, su Istanze Online i punteggi dei candidati

La tecnologia ha reso molto più facili le operazioni dell'aggiornamento e di inserimento delle Graduatorie di Istituto per il Personale ATA valide per il triennio 2017/2020. Come anticipato, la prima fase si è conclusa con l'invio della raccomandata AR alla scuola capofila della provincia scelta. La seconda fase inizia il 13 novembre con la scelta delle 30 scuole dove si intende prestare servizio. In questi giorni di attesa i candidati possono controllare sulla piattaforma Istanze Online qual è il punteggio che hanno ottenuto.

Scelta delle scuole personale ATA, seconda fase rinviata?

Non ci sono ancora delle conferme ufficiali ma pare che la data della seconda fase dovrebbe essere spostata. Si attendono delle comunicazioni da parte del MIUR. Intanto le segreterie delle scuole sono a lavoro per inserire tutti i dati dei candidati. Complice lo sciopero SDA e i soliti ritardi di Poste Italiane, ancora oggi continuano ad arrivare le domande che sono state spedite.

I candidati sono preoccupati perché vogliono essere aggiornati ma al momento l'unica operazione consentita è quella che riguarda il punteggio attribuito. Anche chi vi scrive ha presentato la domanda ATA in particolare per il personale di III fascia. Dopo aver eseguito l'accesso piattaforma Istanze Online inserendo lo username e la password, dovete portarvi sul menù a sinistra e selezionare “Altri servizi” e poi “Graduatorie d’Istituto – Personale ATA”. A questo punto c'è un'altra schermata dove selezionare la fascia di appartenenza e l'anno. Se la domanda è stata caricata viene visualizzato il punteggio, in caso contrario non preoccupatevi, la scuola non è ancora riuscita ad aprire il plico, ma è solo questione di tempo.