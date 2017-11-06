Farmaci venduti online, i NAS illustrano i rischi per la salute

Da quando è possibile acquistare farmaci online, i laureati all'Università della Vita che si sono specializzati su Google, si sono sostituiti ai medici. Molte più persone scelgono di curarsi da soli e comprano le medicine su internet, i carabinieri del NAS hanno parlato dei rischi che si corrono.

Crimini farmaceutici, le strategia di contrasto

Il generale Adelmo Lusi, comandante dei NAS, è intervenuto di recente ad un evento collaterale al G7, parlando di un fenomeno sempre più diffuso, ovvero l'acquisto di farmaci online. I siti autorizzati sono meno dell'1% e quelli che sono stati chiusi il cui server era identificato in Italia sono 500. A conti fatti il 99% dei farmaci venduti sul web sono contraffatti o di dubbia qualità, secondo quanto affermato da Mario Melazzini dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

L'anno scorso sono stati sequestrati più di 300 mila medicinali, inclusi gli integratori, perché contenevano sostanze e principi attivi considerati molto pericolosi. Purtroppo questo problema non riguarda solo i farmaci, nello stesso convegno è stata citata l'operazione Pangea 10 che ha portato al sequestro di 90mila medicinali e dispositivi medici falsi. Sul territorio esiste un database specifico nel quale sono registrati i dati dei furti di farmaci e la perdita degli stessi che è costantemente aggiornato per seguire il percorso dei medicinali.

Quali sono i farmaci a rischio contraffazione?

La vendita di farmaci online non è un'operazione sicura, i cittadini dovrebbero recarsi presso i luoghi fisici e soprattutto non iniziare una cura senza il consiglio del medico. Alcuni medicinali sono più richiesti di altri ecco perché vengono venduti con più facilità online a prezzi stracciati, tra questi vi sono steroidi, anabolizzanti, farmaci per la disfunzione erettile o per migliorare le prestazioni sessuali. State ben attenti quando acquistate farmaci online perché rischiate una denuncia penale se il pacco viene bloccato alla dogana.