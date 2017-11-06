Home Salute Influenza 2017, gli esperti avvertono: "Il virus peggiore degli ultimi 10 anni"

Influenza 2017, gli esperti avvertono: "Il virus peggiore degli ultimi 10 anni"

di Redazione 06/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'influenza 2017 sta arrivando anche in Italia, secondo gli esperti però le previsioni non sono così tenue come potremmo immaginare. Nel corso delle ultime ore infatti le prime notizie drammatiche riguardante il virus sono arrivate dall'Australia: "Il virus peggiore degli ultimi 10 anni". Cosa sta succedendo nel continente rosso, ma soprattutto cosa ci aspetta da qui a qualche settimana? Influenza 2017, quali sono i sintomi? L'influenza 2017 sta per arrivare anche in Italia, il ceppo del virus al momento è stato registrato solo in Australia ma secondo gli esperti non tarderà ad arrivare. Questa volta però dal continente rosso i vari ricercatori hanno deciso di metterci in guardia soprattutto per quanto riguarda i sintomi. Nel momento in cui sentiamo pare di influenza la maggior parte di noi tende a non preoccuparsi più di tanto anche perché siamo pianamente consapevoli di avere a che fare con un classico "malanno di stagione", in Australia però il virus dell'influenza sembra aver preso una piega strana. Nel continente infatti sono già 52 le persone che hanno accusato i sintomi del virus e sono morte poco dopo. Per capire quali sono i sintomi e difendersi però bisogna aspettare altre notizie da parte dei ricercatori dell'Australia. Influenza: "Il virus rischia di prendere il sopravvento". In questa ultima fase del 2017 l'influenza potrebbe dare non pochi problemi, soprattutto se prendiamo in considerazione le notizie provenienti dall'Australia. Secondo i primi dati ufficiali il virus dell'influenza avrebbe già ucciso ben 52 persone e tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini di pochi mesi. I ricercatori australiani nel corso delle ultime ore hanno raccomandato a tutti una particolare prudenza e di informarsi nel dettaglio con il medico di fiducia e provvedere a fare il prima possibile i dovuti vaccini. Gli esperti in Italia hanno già lanciato l'allarme consigliando di non uscire di casa non appena si presentano i primi sintomi influenzali, spiegando anche: "Se prenderanno il sopravvento i virus che si sono scatenati in Australia, dovremo fare i conti con casi gravi e numerosi".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp