Femminicidio a Dragoni, Maria Tino uccisa dall’ex

Era in una coppia di fatto da 3 mesi. Lo scorso anno era stata accoltellata dal marito

Femminicidio a Dragoni, la storia di Maria Tino e Massimo Bianchi

Un altro: tre spari, il corpo esanime che si accascia in mezzo alla piazza. E’ morta così, 48 anni, di Dragoni, in provincia di Caserta. Dopo un breve litigio in strada, la donna è stata uccisa dall’ex compagno,, proprio nella piazza principale del paese. L’uomo è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese e non ha opposto resistenza, consegnando l’arma del delitto, una pistola. AL donna lascai due figli. Laconosceva bene il suo assassino:, era il suo compagno, tanto che su, oltre ad aver segnato la sua professione come sarta artigianale e le sue passioni, ha annunciato la sua relazione come. I motivi dell’omicidio sono già stati resi noti: Maria voleva lasciare il compagno.I testimoni raccontano che Maria Tino era seduta su una panchina in piazza Municipio, non lontano dall’abitazione che divideva col Bianchi. Massimo è arrivato con l’auto, forse avevano un appuntamento, e dopo poco tempo, le ha puntato l’arma. Maria non è nuova alla: un anno fa, la donna aveva subitodall’ex marito, il quale sta scontando la sua pena in carcere. Per questa ragione, Maria aveva pubblicato sul social un appello contro la violenza sulle donne, ma all’ex compagno non è certo bastato per non premere il grilletto verso di lei. Massimo Bianchi, dipendente di una comunità montana, quando ancora Maria era col marito l’aveva illusa che con lui avrebbe trovato una vita migliore. Invece, ha trovato la