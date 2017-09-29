Conti correnti online, aumento dei costi di gestione ad ottobre 2017

È in arrivo una nuova stangata per i consumatori, le banche hanno deciso di ritoccare le tariffe dei costi di gestione dei conti correnti online ma sono previsti altri aumenti dal primo ottobre 2017.

Prelievo di contante allo sportello più costoso dal 1° ottobre

Tra qualche giorno le operazioni allo sportello bancomat saranno più costose. Le banche infatti hanno introdotto degli aumenti sulla gestione dei conti correnti che interessano anche quelli online. Per una semplice operazione potrete pagare sino a 4 euro in più e non finisce qui perché per aprire un conto si arriva a 35 euro e se volete ricevere l'estratto conto preparatevi a sborsare altri 2 euro. Tra le operazioni interessate ci sono anche i bonifici, il prelievo contante agli sportelli e le utenze domiciliata sul conto corrente.

Questo rincaro che sarà effettivo dal 1° ottobre 2017 riguarda i possessori di conti correnti online ovvero lo strumento bancario che consente al correntista di depositare i suoi risparmi in un istituto di credito e di usare la moneta bancaria e il denaro elettronico, oltre a tutti gli altri strumenti finanziari. Il conto corrente viene utilizzato anche per l'accredito dello stipendio, della pensione e per togliersi il pensiero fisso della bolletta della luce o del telefono. Uno strumento utile che purtroppo ha dei costi. Per quanto riguarda l'estratto conto, ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di un prospetto riepilogativo con i movimenti bancari di un determinato periodo. La banca può inviarlo ogni mese oppure con cadenza trimestrale, in base al contratto stipulato con il correntista.

Costo annuo complessivo dei conti correnti sempre più caro

Il Corriere delle Comunicazioni ha riportato uno studio di Sos Tariffe secondo cui dal 2013 il costo di gestione dei conti correnti sarebbe aumentato di 36 euro complessivamente. Questo rincaro c'è stato anche per quelli online, una maggiore di 18,90 euro all'anno. Lo stesso studio ha specificato che alcuni istituti di credito hanno deciso di applicare delle misure straordinarie per gravare meno sulle tasche dei correntisti. Websella per esempio offre le prime 4 operazioni e dalla quinta applica una commissione di 1,81 euro. Dal 10 ottobre Fineco applicherà una tariffa di 0,80 cent per i prelievi inferiori a 100 euro mentre, gli utenti Iwbank che prelevano agli sportelli automatici di altri istituti dovranno pagare una commissione di 1,90 euro.