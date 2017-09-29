Caricamento...

Un posto al sole anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 ottobre 2017

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2017

Sono appena arrivate in redazione le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole. La soap partenopea va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 su Rai3. Scopriamo cosa succederà nelle puntate dal 2 al 6 ottobre 2017.

Franco e Angela di Un posto al sole si dicono addio?

Saranno tantissimi i colpi di scena della soap nella prossima settimana, uno di questi riguarda la coppia Franco e Angela. Hanno superato tantissime difficoltà e vissuto avventure al limite ma adesso pare che il loro matrimonio sia giunto al capolinea. Aumenta la tensione e i tentativi della coppia di ricucire il loro rapporto sono falliti, purtroppo i problemi economici hanno solo peggiorato la situazione tanto che i due decideranno di separarsi e vivere ognuno per conto proprio. I fan non si rassegnano e sperano ancora in un lieto fine ma forse è arrivato il momento di mettere fine ad un rapporto che li ha solo logorati.

Trame puntate Un Posto al Sole: Niko lavora ad un caso particolare

Nei nuovi episodi di Un Posto al Sole verrà affrontata anche la relazione tra Marina e Matteo. La dark lady ha deciso di andare d'accordo con l'uomo ma verranno a galla delle verità e non sarà semplice sanare le incomprensioni. Marina scopre di avere a che fare con un uomo che non conosce. Ma tenetevi pronti perché la Giordano incontrerà un uomo sulla terrazza di un albero e i due brinderanno. Purtroppo le anticipazioni non ci aiutano a capire di chi si tratta ma ben presto la sua identità sarà svelata.

Problemi anche per Niko, al nuovo studio non c'è lavoro e Ugo è molto preoccupato ma trova una soluzione. Il collega propone al giovane Poggi di occuparsi di Luca Grimaldi ex poliziotto che ha ucciso uno spacciatore. Nonostante i sensi di colpa decide di andare in carcere per incontrare l'assistito. Ornella, Guido e tutti gli altri non sono d'accordo anche se questo è l'unico modo per aumentare la fama e il prestigio dello studio legale. Intanto Otello riceverà la lettera con la comunicazione del pensionamento e la simpatica Mariella organizzerà per lui una festa a sorpresa. Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni e le trame di Un posto al sole!

