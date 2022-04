Meteo Pasquetta 2022: le temperature in tutta Italia lunedì 18 aprile

E’ risaputo – e, purtroppo, per tantissime persone è una tradizione – che a Pasquetta molto spesso non ci sono temperature ottimali; tra pioggia, brutto tempo o cielo particolarmente nuvoloso, in tanti anni non è stato possibile godere della Pasquetta. Per tantissime persone il giorno del lunedì in albis rappresenta un momento particolarmente positivo: si tratta del momento in cui festeggiare con cari, amici e parenti trascorrendo una giornata in compagnia, a contatto con la natura. Grazie al meteo di Pasquetta 2022 sarà possibile farlo, in virtù di temperature particolarmente soleggiate che permetteranno di godere di sole e condizioni favorevoli in tutta Italia in occasione di lunedì 18 aprile.

Meteo Pasquetta 2022: le temperature migliorano in tutta Italia

La bassa pressione derivante dal Nord Europa, attraverso un vortice che ha investito la penisola nella giornata di Pasqua 2022, abbandonerà gli italiani in occasione del giorno di Pasquetta. Il meteo di Pasquetta 2022 è sicuramente migliore e favorevole per tutti i cittadini italiani e i turisti, che avranno la possibilità di godere ci una temperatura ottimale e, soprattutto, di climi soleggiati.

Al sud e sul versante Adriatico resistono temperature più basse rispetto alla tendenza primaverile, per quanto il clima soleggiato dominerà durante il giorno di Pasquetta. Gli italiani potranno godere di temperature più alte in occasione di lunedì 18 aprile 2022, che si tramuteranno in pioggia e più basse temperature durante la settimana.

Le temperature di Pasquetta 2022 in Italia

Scendendo nel dettaglio delle temperature di Pasquetta 2022 in Italia, di seguito è indicato il meteo durante il giorno di lunedì 18 aprile 2022 in tutta la penisola. Gli italiani potranno festeggiare e trascorrere una giornata a contatto con la natura grazie ai climi favorevoli che investono la penisola. Al Nord le temperature saranno soleggiate durante tutta la giornata, per quanto non mancheranno i venti nel versante Est della penisola. Anche al centro il clima sereno domina la penisola, per quanto le temperature saranno più basse lungo il versante dell’Adriatico.

Diversa la condizione al Sud, in cui ci sarà ancora qualche pioggia in Salento, Calabria e Sicilia, che vedranno temperature più basse rispetto al resto della penisola. I venti saranno più attenuati in tutta Italia, soprattutto al Nord, mentre i mari saranno più agitati in Sud Italia.