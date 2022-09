Conto online: liquidità immediata da mobile

Fare a meno della tecnologia è oggi praticamente impossibile, soprattutto se utilizzata per migliorare lo stile di vita quotidiano.

Lo smartphone, emblema per eccellenza di questa rivoluzionaria innovazione, è diventato il nostro assistente personale: ci tiene in contatto, ci permette di ritrarre i momenti più belli e di riviverli quando vogliamo, ci ricorda le scadenze e gli appuntamenti, rinfrescandoci la memoria talvolta offuscata dai tanti impegni che ci troviamo ad affrontare di giorno in giorno.

L’allora telefono cellulare, che ci permetteva una volta di fare solo una telefonata, al massimo mandare un sms, è diventato oggi intelligente e, addirittura, si sostituisce quasi a pieno titolo all’usurato portafoglio, che ancora talvolta stenta a entrare nelle nostre tasche per dimensioni non proprio contenute.

Lo smartphone, invece, slim e maneggevole, è diventato il nostro portafoglio digitale e lo sportello bancario senza fila al contempo, che ci permette di pagare praticamente tutto velocemente e intuitivamente online.

A questo proposito, è consigliabile fornire al nostro “fedele amico” la dovuta sicurezza per ospitare i nostri guadagni. In questa semplice impresa, il primo step da superare è quello di scegliere, tra i diversi conti online su siti come facile.it, il conto corrente che fa più al caso nostro: comparare le offerte bancarie, trovare quella che più si confà alle nostre esigenze e anche risparmiare, sarà davvero un semplice iter da fare online in pochi minuti.

Risparmiare senza sforzi

Aprire un conto corrente direttamente online è già di per sé una forma di risparmio, in termini di tempo e, ovviamente, di liquidità.

Ecco di seguito alcuni dei principali vantaggi dei migliori conti online:

apertura veloce online, sia conti correnti sia conti deposito;

online, sia conti correnti sia conti deposito; apertura gratuita ;

; carta di credito , di debito , bancomat ;

, ; internet e mobile banking ;

; zero spese per i bonifici;

per i bonifici; zero spese per canone annuo e imposta di bollo;

prelievi gratis sopra 100 euro;

sopra 100 euro; buoni regalo e buoni carburante ;

e buoni ; cashback;

sicurezza a costi contenuti rispetto a un conto tradizionale;

a costi contenuti rispetto a un conto tradizionale; zero vincoli sui conti risparmio e profittevoli tassi d’interesse.

Tutto quanto sopra menzionato è di facile reperimento online.

I siti che comparano le proposte finanziarie dei maggiori istituti di credito italiani, mettono ben in evidenza sia i vantaggi sia le varie spese da sostenere quando previste.

Trasparenza e sicurezza sono garantite solo se ci si affida ai metamotori con esperienza consolidata nel settore.

Conti deposito: risparmi fruttuosi

I comparatori online permettono di trovare anche il conto deposito più adatto a far fruttare i risparmi, a seconda del deposito di base, se vincolato o meno, da 3 mesi a 5 anni di durata. Sarà sufficiente inserire i parametri richiesti e la comparazione dei conti più profittevoli sarà presto fatta.

Il conto deposito online, a differenza di quello tradizionale, si può aprire e gestire direttamente online, anche da mobile banking, controllando in tempo reale l’ammontare del fondo e degli interessi maturati.

Questo tipo di conto online prevede la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e in caso di critiche situazioni bancarie, si potrà godere, a seconda dei casi, di una copertura fino a 100 mila euro per depositante e per banca e di soli 7 giorni lavorativi di attesa per il rimborso.

In aggiunta, zero spese previste per l’apertura o la chiusura del conto, unitamente a una tassazione notevolmente ridotta. È bene però sapere che i tassi d’interessi previsti, rispetto a un altro tipo di conto, sono più elevati e le operazioni effettuabili inferiori.

In base alle esigenze, che possono essere le più svariate, il conto può avere un capitale vincolato o meno:

conto vincolato con rendimento superiore al non vincolato, ma penale prevista in caso di prelievo di liquidità antecedente al vincolo di scadenza stipulato;

con rendimento superiore al non vincolato, ma penale prevista in caso di prelievo di liquidità antecedente al vincolo di scadenza stipulato; conto non vincolato con rendimento inferiore, ma liquidità sempre fruibile senza vincoli temporali come previsto nel precedente caso.

In conclusione

Scegliere il proprio conto online, che sia corrente o di deposito, ottimizza la quotidianità senza alcun dubbio alcuno e permette di risparmiare a tutto tondo.

Le agevolazioni, come abbiamo visto, sono tutte facilmente tracciabili grazie al sistema di comparazione online, dove l’inserimento dei pochi dati richiesti dal sistema, offre la possibilità di scegliere, nel minor tempo possibile, il conto che più rispecchia le necessità di una famiglia, del singolo individuo e anche dei più giovani.

Un conto online è sinonimo di risparmio, sicurezza e immediatezza.