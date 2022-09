Chi era Rosario Marrone? Morto il papà della cantante Emma Marrone

Si è spento improvvisamente nella sera del 4 settembre il papà della cantante Emma Marrone. Ad annunciarne la scomparsa è stato il comune di Aradeo, nel Leccese, dove l’uomo viveva con la famiglia, tramite un post su Facebook. Rosario Marrone ha lasciato la moglie Maria Marchese, i figli Francesco ed Emma (che era in viaggio per lavoro), il padre Leandro, tre fratelli e tre sorelle. I funerali si terranno il 5 settembre alle ore 17:00 nella chiesa madre di Aradeo. La cantante Emma Marrone ha salutato il padre tramite un post su Instagram, scrivendo: ” Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre” – firmandosi- “La tua Chicca”.

Chi era Rosario Marrone, il padre di Emma Marrone?

Rosario Marrone era un infermiere e direttore sanitario, amante della musica che aveva trasmesso la stessa passione anche alla figlia. Un padre molto amorevole che aveva voluto che la figlia coltivasse la sua dote canora sin da piccola, facendole passare la paura del palco e diventando suo manager, seguendo la carriera della cantante da vicinissimo.

Emma Marrone e le condoglianze dell’ex Stefano De Martino

Moltissimi i colleghi dello spettacolo che si sono mostrati vicini al dolore della cantante: Francesca Michielin, Aiello, Chiara Ferragni, Achille Lauro, Luciana Litizzetto, Rudy Zerbi, Elodie, Mara Maionchi, Nek, Francesco Facchinetti, Simona Ventura, Giuliano Sangiorgi e molti altri personaggi che hanno espresso una vicinanza ad Emma, anche solo tramite un cuore sotto il post dedicato al papà. Tra tutti si è notato anche il commento dell’ex fidanzato della cantante, Stefano De Martino, che ha commentato il post scrivendo “Vecchio Lupo”.