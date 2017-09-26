Oroscopo di Branko oggi 26 settembre 2017: certezze per Leone

Branko oroscopo di oggi 26 Settembre 2017 che sorride al Leone. Grazie a Venere i soldi non sono un problema e la posizione di Mercurio favorisce i rapporti con le banche. Il segno fortunato del giorno è proprio il Leone perché anche Giove è positivo e la Luna accende l'amore. Dopo questo buongiorno dell'astrologo istriano ai leoncini e alle leoncine è arrivato il momento di scoprire quali sono le previsioni dell'oroscopo del giorno segno per segno.

Ariete: Oroscopo del giorno 26 settembre 2017 Branko influenzato dalla Luna positiva in Sagittario che non vi fa dimenticare tutte le emozioni vissute in quest'anno. Le battaglie d'autunno saranno tantissime ma voi la sfida ce l'avete nel DNA e siete pronti a vincere.

Toro: Cercate di risparmiare soldi e forze perché nel settore del lavoro sono previste novità, prima però dovete essere pronti a correre dei rischi. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi 26 settembre potrete dominare il mercato finanziario. Non dimenticate di prestare attenzione all'amore.

Gemelli: Oroscopo oggi 26 settembre Branko che ha come parola chiave 'creatività'. Quando capita siete imbattibili ma Saturno quadrato a Marte e Nettuno potrebbe farvi commettere degli errori di superficialità. In questo momento siete interessati solo al successo e l'amore soffre.

Cancro: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi Branko risentono della Luna che transita in Sagittario che vi rende frettolosi. Non è negativo, anzi! Ci sono delle situazioni che richiedono la rapidità. Favoriti viaggi e investimenti. Stimoli e nuove notizie positive anche in famiglia.

Leone: Giove, Saturno e Urano hanno unito le forze e richiamano la fortuna nel settore degli affari e della vita pratica. Otterrete tutto quello che desiderate anche se in questo momento il migliore investimento è l'amore. Serata passionale grazie alla Luna infiammata.

Vergine: Una giornata un po' difficile, la Luna in Sagittari vi crea confusione e porta nuovi obblighi in famiglia. Cercate di prestare cautela a ciò che fate e rimandate le decisioni importanti e le iniziative a giovedì. Se siete ostacolati diventate irrequieti e qualcuno potrebbe abbandonarvi.

Bilancia: Il vostro compleanno è un periodo sempre pieno di sorprese e la Luna oggi è in Sagittario sino alla notte. Questo segno vi rende leggeri e giocosi risvegliando desideri troppo hot che forse è il caso di mettere da parte. Il vostro amore è grande perché tradizionale.

Scorpione: Da tempo vi sentite a vostro agio in tutte le situazioni professionali che si presentano. Secondo l’oroscopo di oggi Branko dovete ampliare il giro di conoscenze perché possono darvi un aiuto prezioso. Un autunno che si colora di giallo come Mercurio, alleato di viaggi e avventure.

Sagittario: L'oroscopo di Branko 26 settembre 2017 svela l'arrivo di un colpo di fortuna grazie alla Luna crescente nel segno che vi difende dagli astri in posizione delicata. Cercate di non parlare troppo e di prestare ascolto a chi vi vuole bene, Mercurio dispettoso potrebbe farvi fare qualche gaffe.

Capricorno: Oroscopo oggi 26/09/2017 di Branko con Venere innamorata e Marte bramoso di passione. Persino Plutone è alla ricerca di forti emozioni, eppure voi siete concentrati solo sugli affari e sul successo. Preparatevi al primo quarto della Luna ma non aprite troppo la bocca. Discrezione.

Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi favorito da Mercurio e Luna che studiano per voi una nuova situazione di lavoro in posti lontani sino ad ora impossibili da raggiungere. Attenzione agli incontri passionali che fate, qualcuno potrebbe sconvolgervi e lasciarvi stesi!

Pesci: Non prendete nessuna decisione importante! Secondo l’oroscopo oggi di Branko siete troppo immersi nei vostri pensieri. Le iniziative passate invece avranno dei risultati anche se Giove vi vuole brillanti. Mettete da parte il senso del pudore e siate i protagonisti della vostra vita!