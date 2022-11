Corsi base di fotografia, cosa non può mancare?

Credo che un corso di fotografia debba fornire le basi del funzionamento della fotografia per capire perché è importante usare certe regole quando si fotografa. Non ci sono molte regole da applicare quando si cerca di fare grandi foto, quindi una volta comprese è solo questione di fare pratica e studiare il lavoro di altri grandi artisti. Ecco alcune cose che non possono proprio mancare: Insegni capire la differenza tra le varie fotocamere, il funzionamento base, che spieghi il diaframma/tempo/ISO in fotografia, Insegni come interagiscono questi elementi tra loro e che spieghi le regole basilari sulla composizione. Poi l’unica cosa che dovete fare è metterli in pratica.

Cosa si impara in un corso di fotografia?

Per chi è alle prime armi con la fotografia, è consigliabile seguire un corso di base, che siate interessati alla fotografia professionale o amatoriale, o che vogliate semplicemente scattare foto migliori e capire come funziona la vostra fotocamera, vi verranno insegnati i fondamenti della fotografia. Seguire un corso di fotografia di base aiuta ad acquisire fiducia nelle proprie capacità e nel modo di comporre le inquadrature. Durante il corso è possibile conoscere le varie parti di una fotocamera e il modo in cui lavorano insieme per realizzare una foto. Imparerete anche a conoscere le diverse impostazioni per la velocità dell’otturatore, il diaframma, l’apertura e la sensibilità ISO, il piano di messa a fuoco. Tutte queste cose si possono anche leggere su libri specializzati, ma averle spiegate da un insegnante è molto diverso. I corsi o i libri online non consentono poi di mettere in pratica quanto appreso.

Chi eroga a roma corsi di fotografia riconosciuti?

Incoraggiando la cultura fotografica, DAM Academy propone in collaborazione con la Regione Lazio un Corso Regionale di Fotografia Professionale della durata di 500 ore con Attestato rilasciato dalla Regione Lazio e valido in tutta la Comunità Europea. Il Corso Regionale di Fotografia, offre un programma modulato che affronta i vari argomenti della Fotografia per dare all’allievo tutti gli strumenti per iniziare la propria attività professionale nei vari settori della fotografia, così sarete in grado di sapere come usare la macchina fotografica, come illuminare i soggetti e scattare ottime foto utilizzando modelli che vi permetteranno di mettere in pratica le vostre competenze. Al termine del corso, una commissione esterna esaminerà gli allievi rilasciando un Attestato di Qualifica Professionale di Fotografo, valido ai fini della Legge in Italia e per la Comunità Europea.

Il Dipartimento di Fotografia dell’Accademia Italiana è un dipartimento universitario, attivo nelle sedi di Firenze e Roma. Offre diversi tipi di percorsi formativi: corsi triennali post-diploma equivalenti a lauree di primo livello e corsi biennali post-diploma specialistici equivalenti a lauree di secondo livello, entrambi riconosciuti dal MUR (ex Miur) con accreditamento internazionale.

L’Accademia offre anche corsi professionali/annuali di fotografia di moda e corsi estivi di vario tipo. Gli studenti hanno a disposizione, all’interno dei locali dell’Accademia, tutte le attrezzature e i laboratori necessari per coniugare creatività, ricerca e realizzazione pratica. Tutti i corsi dell’Accademia Italiana sono tenuti da stilisti, fotografi, insegnanti e tecnici di successo e di grande esperienza, selezionati non solo per l’attitudine didattica all’insegnamento ma anche per la passione e la reale conoscenza del mondo del lavoro.

E tu hai scelto il corso di fotografia che fa per te?