Taylor Swift in Deadpool 3? Risponde Ryan Reynolds

Secondo diverse voci, Taylor Swift potrebbe tornare sul grande schermo con Deadpool 3. Ryan Reynolds, attore protagonista e interprete del supereroe, risponde.

Taylor Swift in Deadpool 3: perché circola questa voce

Deadpool 3 uscirà nelle sale il 9 giugno 2024, intanto l’attore protagonista e interprete del supereroe ha già rivelato con un video su Twitter che Hugh Jackman tornerà alla Marvel nei panni di Wolverine proprio con il film Deadpool 3.

Tuttavia, il video in questione, oltre a confermare il tanto atteso ritorno di Jackman nei panni di Wolverine, mette in allerta anche un altro gruppo di fan, quelli della superstar Taylor Swift.

Infatti, quando Ryan Reynolds ha pubblicato il video in cui conferma che Hugh Jackman sarebbe apparso come Wolverine in Deadpool 3, i fan di Taylor Swift hanno notato qualcosa di interessante: il filmato sembra essere stato girato nella stessa casa in cui è stato realizzato anche il cortometraggio “All Too Well” di Swift.

È stata questa realizzazione che ha scatenato le voci diventate virali secondo cui Taylor Swift, che ha da poco rilasciato il suo nuovo album Midnights, apparirà nell’attesissimo film Marvel, Deadpool 3.

La replica di Ryan Reynolds sulla partecipazione di Taylor Swift in Deadpool 3

Ryan Reynolds e Blake Lively, felicemente sposati con tre figli e il quarto in arrivo, considerano Taylor Swift parte della loro famiglia. I bambini di casa Reynolds-Lively chiamano la stella del pop mondiale semplicemente “zia”.

Stabilito ciò, non stupisce che Ryan e Blake abbiano messo a disposizione la loro casa per le riprese di All Too Well (The Short Film) di Taylor Swift. L’attore ha infatti dichiarato che semplicemente il video dell’annuncio sulla partecipazione di Hugh Jackman in Deadpool 3 è stato girato a casa sua, così come il cortometraggio di Swift, per questo la location coincide. Niente di più.

In questo modo Reynolds ha smentito le voci relative ad una possibile comparsa di Taylor Swift in Deadpool 3.

Ryan Reynolds afferma che sarebbe ovviamente favorevole alla presenza di Taylor Swift in Deadpool 3.

Nonostante la smentita delle voci di corridoio che sembravano indicare la presenza di Taylor Swift nel cast di Deadpool 3, Ryan Reynolds si dice “ovviamente” favorevole alla possibile realizzazione di questa ipotesi. Per citarlo, Reynolds risponde all’intervistatore:

“Certo. Mi stai prendendo in giro? Farei qualsiasi cosa per quella donna. È un genio“