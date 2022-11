Jimmy Kimmel sarà il presentatore della 95esima edizione degli Oscar: arriva la conferma dell’Academy sulla conduzione degli Oscar 2023.

Jimmy Kimmel è il presentatore degli Oscar 2023

Jimmy Kimmel è un conduttore televisivo, comico, scrittore e produttore statunitense. È il presentatore e il produttore esecutivo di Jimmy Kimmel Live!, un talk show notturno di grande successo.

Glenn Weiss e Ricky Kirshner, i produttori esecutivi e gli showrunner degli Academy Awards, hanno confermato che Jimmy Kimmel sarà il presentatore degli Oscar 2023. Non è la prima volta che Kimmel presenta gli Oscar, bensì la terza: il conduttore è stato scelto come presentatore degli Oscar già nel 2017 e poi nel 2018.

L’annuncio dell’Academy sulla conduzione degli Oscar 2023

L’annuncio della conduzione degli Oscar 2023 arriva su Twitter dall’account ufficiale dell’Academy, in cui si legge:

Presentiamo il conduttore della 95a edizione degli Academy Awards, Jimmy Kimmel. Ben tornato! Sintonizzati su ABC per guardare gli Oscar IN DIRETTA domenica 12 marzo alle 8e/5p! #Oscar95

I produttori esecutivi degli Academy Awards, Glenn Weiss e Ricky Kirshner, hanno dichiarato: “Siamo super entusiasti che Jimmy abbia segnato la sua tripletta su questo palcoscenico globale. Sappiamo che sarà divertente e pronto a tutto!“

Il CEO dell’Academy Bill Kramer e il presidente dell’Academy Janet Yang aggiungono: “Il suo amore per i film, l’esperienza televisiva in diretta e la capacità di connettersi con il nostro pubblico globale creeranno un’esperienza indimenticabile per i nostri milioni di spettatori in tutto il mondo“.

Jimmy Kimmel replica: “Grazie di avermelo chiesto dopo che i bravi hanno detto di no”

Il protagonista della vicenda e presentatore confermato della 95esima edizione degli Oscar, Jimmy Kimmel, replica con grande umorismo:

“Essere invitato a presentare gli Oscar per la terza volta è un grande onore oppure una trappola. Ad ogni modo, sono grato all’Accademia per avermelo chiesto così in fretta dopo che tutti i bravi hanno detto di no“