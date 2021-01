Corsi Sicurezza sul Lavoro: cosa sono e a chi sono rivolti

La normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, come definita dal Decreto Legislativo 81/08 (conosciuto comunemente come Testo Unico sulla Sicurezza), definisce tutte le pratiche da effettuare per assicurare prevenzione, sicurezza, salute e igiene presso gli ambienti lavorativi.

A tal fine, ogni azienda, in base alla tipologia di attività svolte e al numero di dipendenti, dovrà prevedere una serie di figure professionali che permettano il corretto controllo e lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza.

Le caratteristiche dei corsi per la sicurezza sul lavoro, ovvero la durata e le materie trattate, sono differenti a seconda del tipo di corso e del personale che dovranno formare.

Ad esempio, per la formazione di un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o per quella della figura di RLS, cioè del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, si dovranno svolgere corsi differenti, che permetteranno a ciascuna figura di ottenere le competenze e la professionalità necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico di Sicurezza, i corsi specifici per i diversi ruoli, compiti e funzioni sono circa una quindicina, ciascuno dei quali può essere ulteriormente suddiviso in moduli diversi in base al tipo di azienda presso cui si opera.

Inoltre, va sottolineato che la formazione sulla sicurezza è continua, ossia essa prevede aggiornamenti regolari che permetteranno di avere sempre le giuste conoscenze sulle normative e sulle tecniche di ultima generazione, per garantire la massima sicurezza sul lavoro, sia in ottica preventiva che risolutiva del rischio.

L’importanza della formazione sulla sicurezza

Molte aziende operano in condizioni di rischio costante, si pensi ad esempio alle fabbriche di prodotti infiammabili, alle aziende chimiche o anche alle fabbriche con macchinari in movimentazione.

Diventa pertanto fondamentale che tutto il personale sia formato per conoscere quali sono i rischi e, soprattutto, quali siano le operazioni e le tecniche per ridurli al minimo.

Per ogni azienda, inoltre, devono essere presenti dei responsabili in grado di valutare se le condizioni di sicurezza vengono rispettate, sia per quanto riguarda i lavoratori che per quanto riguarda le normative antincendio, l’utilizzo di macchinari in movimentazione e tutto quanto possa concorrere ad incrementare il pericolo sul posto di lavoro.

Per avere la massima certezza sulla qualità della formazione è fondamentale seguire esclusivamente corsi autorizzati dalle Regioni, tenuti da enti di formazione riconosciuti.

Questi possono proporre soluzioni frontali, ossia corsi in aula, oppure online, tramite piattaforme di e-learning. Indipendentemente dalla soluzione proposta o scelta da quanti devono effettuare la formazione, si potrà avere la sicurezza sulla qualità delle informazioni che vengono rilasciate e, quindi, sulle competenze che verranno acquisite.

Va sottolineato che, nel caso di corsi online, sono comunque previsti dei moduli in presenza quando il corso è rivolto a figure professionali che dovranno apprendere le diverse tecniche di utilizzo di materiali e strumenti di sicurezza.

Si pensi ad esempio al corso PLE, per l’uso si piattaforme elevabili, oppure a quello per addetti ai lavori in quota e per l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria.

Corsi sicurezza sul lavoro: conclusioni

È importante ricordare che i corsi sulla sicurezza sul lavoro sono obbligatori per tutte quelle figure aziendali di riferimento per la questione sicurezza, così come sono obbligatori i corsi di aggiornamento, da tenere regolarmente a scadenze differenti a seconda del ruolo che si ricopre.

La normativa vigente definisce infatti non solo la durata della formazione di ciascun corso, ma anche la durata degli aggiornamenti e le scadenze entro cui vanno svolti per essere in regola con la legge.

