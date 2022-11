Cos’è il Black Friday: come funziona e sconti migliori

Black Friday è un termine colloquiale utilizzato per riferirsi al venerdì che segue il Ringraziamento negli Stati Uniti. Tradizionalmente, segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Vediamo di cosa si tratta, come funziona, e quali sono le promozioni da non perdere.

Cos’è il Black Friday

Secondo l’Enciclopedia Britannica: una spiegazione accurata del termine risale ai primi anni ’60, quando gli agenti di polizia di Philadelphia iniziarono ad usare l’espressione “Black Friday” per descrivere il caos che ne risultò quando un gran numero di turisti suburbani arrivavano in città per iniziare lo shopping natalizio e, dopo alcuni anni, anche per partecipare all’annuale partita di calcio Esercito-Marina. L’enorme folla creava grattacapi alla polizia, che era solita svolgere turni di lavoro più lunghi del solito mentre si occupava di ingorghi, incidenti, taccheggio e altri problemi.

Nel giro di pochi anni, il termine “Black Friday” aveva messo radici a Philadelphia. È agli inizi degli anni ’80 che i commercianti hanno iniziato a diffondere la narrativa per cui il termine “Black Friday” derivi dal concetto secondo cui le aziende operano in perdita finanziaria, o sono “in rosso”, fino al giorno dopo il Ringraziamento, quando le vendite massicce consentono finalmente loro di realizzare un profitto o di metterle “in nero”.

Il Black Friday è oggi un evento commerciale che dura un’intera settimana: dal quarto venerdì del mese di novembre fino al venerdì successivo.

Black Friday: come funziona

Il giorno successivo al Ringraziamento, comunemente indicato come “Black Friday”, è diventato uno dei giorni di shopping più importanti dell’anno per i commercianti di tutto il mondo. I negozi offrono tradizionalmente offerte speciali limitate su un’ampia varietà di prodotti per dare inizio con il giusto slancio alla stagione dello shopping natalizio, la più redditizia in assoluto per le attività commerciali di vendita al dettaglio. Lo stesso discorso si applica ugualmente ai negozi online, in particolare nel caso di Amazon.

Le promozioni da non perdere con il Black Friday

Con l’inizio della settimana del Black Friday sono innumerevoli gli sconti imperdibili. In particolare, alcune interessanti promozioni per questa settimana di super offerte riguardano:

Booking.it: la piattaforma di prenotazione di hotel, ostelli, residence e appartamenti fa sconti fino al 30 per cento su alcuni soggiorni.

Apple: i modelli di smartphone presentati da Apple lo scorso autunno (iPhone 13) in questi giorni hanno sconti convenienti.

Samsung: da non perdere offerte molto convenienti su prodotti Samsung, non solo cellulari ma soprattutto televisori.

In generale, il settore più gettonato è quello tecnologico: smartphone, televisori, tablet, console da gioco, e-reader, elettrodomestici, etc. Ma è altrettanto importante non lasciarsi sfuggire offerte relative ad abbigliamento, prodotti per la casa, arredamento, libri e tanto altro.