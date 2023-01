Cosa sono i backlink e in che modo aiutano un sito a posizionarsi

Per riuscire a posizionare il sito web in cima alla Serp di Google è molto importante approntare una corretta strategia che comprenda azioni online e offline.

Tra queste pratiche che supportano la scalata della SERP non si possono dimenticare i backlink che sono molto importanti e che hanno bisogno di essere creati in modo corretto per far sì che le pagine del sito si posizionino in modo ottimale per determinate parole chiave.

La presenza dei backlink all’interno delle pagine sono fattori importanti che influenzano positivamente Google.

La maggior parte degli esperti SEO concorda sul fatto che, in ottica di posizionamento su Google, l’attività di link building rivesta un ruolo cruciale.

Non a caso nel blog di Roberto Serra, uno dei più autorevoli del settore, si analizza approfonditamente l’argomento spiegando cos’è un backlink e quale impatto ha sul posizionamento dei siti sui motori di ricerca.

Cos’è un backlink? Differenza tra backlink esterni e interni

Per iniziare a comprendere a cosa si fa riferimento quando si parla di backlink si definisce come questi siano un collegamento ipertestuale che collega due pagine in siti web differenti in modo naturale. I backlink possono essere anche interni al sito stesso, in questo caso si linkano due pagine tra di loro presenti all’interno del sito web.

Infatti, una differenza che bisogna fare è proprio quella tra link interni ossia quella rete di collegamento che si trovano all’interno dei vari articoli. Quelli provenienti dai siti esterni (che sono preferiti dai motori di ricerca) se ben inseriti vanno ad aumentare il valore del brand e migliorano più facilmente il posizionamento sulla SERP per determinate parole chiave.

Qual è l’utilità dei backlink in una strategia SEO?

Come accennato, i backlink sono molto utili all’interno di una strategia SEO e offre la possibilità di rendere popolare e autorevole il sito grazie alla progettazione di una content strategy che preveda un lavoro di digital PR e non solo il posizionamento di un link all’interno di un articolo o di una pagina di un sito web esterno.

I backlink se ben inseriti all’interno di una strategia SEO e sfruttati al meglio possono dunque:

Aiutare le pagine del sito a posizionarsi meglio sui motori di ricerca per determinate parole chiave

Supportare la propria brand awareness e visibilità sul web

Migliorare la propria brand reputation diventando un punto di riferimento nel proprio settore

Come inserire in modo corretto i backlink

Per la creazione di backlink esterni in modo corretto è necessario fare delle accurate considerazioni quali:

Anchor Text: il testo di ancoraggio è la parte di testo che accompagna il backlink. Bisogna inserire un anchor che sia in grado di essere inserito in modo naturale e non percepito come forzato da Google.

il testo di ancoraggio è la parte di testo che accompagna il backlink. Bisogna inserire un anchor che sia in grado di essere inserito in modo naturale e non percepito come forzato da Google. Autorevolezza: un elemento importante è il valore della pagina che può essere dato dall’autorevolezza e dalla popolarità della pagina. Ricevendo dei backlink da siti autorevoli si ottengono maggiori vantaggi.

un elemento importante è il valore della pagina che può essere dato dall’autorevolezza e dalla popolarità della pagina. Ricevendo dei backlink da siti autorevoli si ottengono maggiori vantaggi. Numero di link in una pagina: meno link sono contenuti all’interno della pagina in cui volete inserire i vostri backlink maggiore sarà l’impatto che questo avrà sulla strategia SEO.

meno link sono contenuti all’interno della pagina in cui volete inserire i vostri backlink maggiore sarà l’impatto che questo avrà sulla strategia SEO. Posizione del link: la posizione del link all’interno della pagina è essenziale perché i motori di ricerca assegnano un peso differente a seconda della posizione che ricopre il link presente nelle pagine. Più è alto il valore che viene dato al link all’interno del contenuto maggiore è l’impatto sulla SERP.

Il posizionamento dei link all’interno delle pagine dei siti web esterni devono dunque essere inseriti in modo attento e corretto, inoltre, se si scelgono bene i siti e le anchor è possibile andare a supportare anche una strategia di digital public relation, aumentando il valore del brand.