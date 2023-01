La terza stagione di Mare Fuori, inizialmente prevista per metà febbraio, uscirà in anteprima su Rai Play all’inizio del mese: tutte le info.

Mare Fuori, anticipata la terza stagione: uscirà in anteprima su Rai Play

Mare Fuori, la serie Rai che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi detenuti all’IPM di Napoli, è giunta alla terza stagione, che secondo il calendario iniziale avrebbe dovuto debuttare su Rai 2 il 17 febbraio.

Tuttavia, sembra che i responsabili Rai abbiano cambiato idea, perché con il rilascio del primo trailer di Mare Fuori 3, viene invece confermato che la terza stagione dell’amata fiction Rai farà il suo debutto su Rai Play il 1° febbraio, con almeno due settimane di anticipo rispetto al programma precedente.

Probabilmente, la scelta di anticipare il rilascio della terza stagione di Mare Fuori risponde all’esigenza di sfuggire al vortice mediatico della settimana di Sanremo, in cui tutte le news televisive passano sostanzialmente in secondo piano per lasciare spazio al Festival della Canzone Italiana.

Non è ancora chiaro se il 1° febbraio saranno disponibili su Rai Play tutti gli episodi della terza stagione, oppure, come si usa fare negli studi Rai, saranno disponibili solo i primi due episodi. In questo ultimo caso, per i restanti episodi di Mare Fuori 3 si dovranno aspettare circa tre settimane e proseguire la visione su Rai 2 in prima serata.

Dove vedere le prime due stagioni di Mare Fuori in attesa della terza

Nel trailer rilasciato qualche giorno fa, si legge che “la terza stagione di Mare Fuori sarà disponibile in streaming su Rai Play”, frase che non fa escludere che vengano caricati sulla piattaforma tutti gli episodi di Mare Fuori 3.

La scelta potrebbe essere motivata dall’eccezionale performance delle prime due stagioni di Mare Fuori quando queste sono state rese disponibili su Netflix. E anche dal fatto che su Rai Play la serie Mare Fuori ha ottenuto oltre 26 milioni di visualizzazioni nel 2022, diventando la serie tv Rai con il maggiore numero di views sulla piattaforma.

Intanto, come accennato, in attesa dell’uscita della terza stagione, le prime due stagioni di Mare Fuori sono disponibili in streaming su Netflix. È inoltre possibile che nei prossimi giorni torneranno nuovamente disponibili, probabilmente per un periodo limitato, anche su Rai Play.