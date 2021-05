Cos’è il codice a barre e perché usarlo nei marketplace

Di che cosa parliamo quando facciamo riferimento al codice a barre? Si tratta nel dettaglio di un codice che viene rappresentato con barre nere e spazi bianchi. È bene ricordare, nell’analisi di un codice a barre, che anche gli spazi bianchi sono degli elementi molto importanti, perché rappresentano delle informazioni ben precise. Sia le barre nere che gli spazi bianchi individuano una precisa successione di numeri e lettere. Il codice a barre è un elemento fondamentale in molti settori e può aiutare a migliorare la gestione aziendale concretamente. Grazie ad un elemento di questo tipo, infatti, è stato possibile, fin dal momento della sua creazione, catalogare tantissimi prodotti e monitorare costantemente le vendite, a partire dal magazzino.

A cosa serve il codice a barre

Il codice a barre, come abbiamo già sottolineato, è fondamentale in diversi settori, specialmente quando abbiamo a che fare con la vendita di specifici prodotti. A tutti i prodotti messi in vendita in un’attività commerciale viene assegnato un codice alfanumerico, che identifica le caratteristiche dei prodotti stessi, come il lotto di produzione e la provenienza.

In questo modo, utilizzando un lettore barcode, sarà possibile memorizzare facilmente, attraverso l’uso di un software gestionale, le informazioni che riguardano tutti i prodotti che si hanno in magazzino. In pochissimo tempo, quando se ne ha la necessità, sarà quindi possibile visualizzare tutti i dettagli di un prodotto, associare ad esso il momento in cui è stato venduto o effettuare delle modifiche nella quantità disponibile in un dato momento.

I codici a barre EAN-13 sono molto importanti, perché forniscono tutte le informazioni relative ad un prodotto e sono essenziali per chi vuole vendere dei prodotti in tutti i canali disponibili, soprattutto in quelli della grande distribuzione.

Sono dei codici obbligatori per la vendita di prodotti sui marketplace, molto indicati per chi vende sui siti di e-commerce. Risultano fondamentali per chi vuole vendere dei prodotti artigianali proprio nella grande distribuzione. Esistono comunque diverse tipologie di codici a barre e devi sapere che questi codici sono diversi per coloro che hanno la necessità di vendere dei libri o delle riviste.

I codici a barre nei marketplace

I codici a barre comunque hanno tantissime altre applicazioni e vengono utilizzati molto ad esempio anche nei marketplace e nei portali che si occupano di vendere prodotti su internet con il sistema del commercio elettronico.

Ricordiamo, infatti, che i codici a barre sono codici che risultano a tutti gli effetti univoci, perché hanno il compito di identificare un determinato prodotto. Se esistono delle varianti di un prodotto, queste devono avere un codice a barre differente.

Si tratta di un elemento fondamentale per l’accesso ai siti di e-commerce, perché questi ultimi hanno la necessità di registrare dei prodotti identificati in modo univoco e hanno l’obiettivo di assicurarsi che il prodotto sia concretamente quello che è stato registrato con il codice a barre.

Pensiamo ad esempio ad Amazon. Ad esempio, se fornisci ad Amazon un prodotto che viene messo in stoccaggio nei magazzini del colosso dell’e-commerce in modo che venga spedito direttamente da Amazon, dovrai indicare un codice a barre univoco in stampa digitale.

Tutti i marketplace accettano esclusivamente dei codici a barre registrati. È bene ricordare, infatti, che generare un codice a barre attraverso un servizio gratuito non consente di accedere alla vendita all’interno di queste piattaforme, come Amazon, eBay, ma anche Google Shopping o Alibaba.

Queste piattaforme in modo periodico effettuano dei controlli relativi proprio ai codici a barre. Se il codice a barre non risulterà registrato in seguito ad un controllo, non sarà possibile continuare a vendere il prodotto corrispondente.

Per questo è fondamentale, per la creazione di un codice a barre, affidarsi a servizi dedicati che possano garantire il carattere univoco di questi elementi.