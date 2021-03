Cos’è il Forex: pregi e insidie dell’asset più liquido del mondo finanziario

È inutile negare come il trading online abbia rivoluzionato, letteralmente, le abitudini dei risparmiatori italiani, da sempre particolarmente attenti ad allocare i propri soldi nel mondo degli investimenti finanziari. A fornire un’ulteriore accelerata all’espansione del settore ci ha pensato la pandemia, che ha impedito ai cittadini italiani di potersi recare fisicamente in banca per poter gestire i propri risparmi, in particolar modo nelle fasi di lockdown o zona rossa.

Grazie al trading online si possono ottenere dei significativi risparmi dal punto di vista economico, grazie a commissioni estremamente più convenienti rispetto allo sportello bancario, in alcuni casi addirittura totalmente azzerate. Il vantaggio più importante offerto dal mondo del trading sul web, però, è un altro. E riguarda, direttamente, un concetto che ogni singolo risparmiatore dovrebbe fare proprio: la diversificazione.

Forex: il mercato preferito dai trader di tutto il mondo

Grazie ai portali finanziari presenti nella grande rete telematica, infatti, è possibile approcciare ad altri asset finanziari oltre a quello azionario e obbligazionario, già reperibili, storicamente, presso i tradizionali istituti di credito. Alcuni strumenti come i CFD e gli strumenti a leva finanziaria, in grado di amplificare i guadagni e le perdite di un titolo, sono reperibili esclusivamente tramite i canali remoti e non mediante lo sportello bancario o postale.

Ma è il mercato valutario ad aver subito una trasformazione marcata grazie al trading online. Le criptovalute, ovvero sia le monete virtuali (il Bitcoin è solo l’esempio più lampante), sono reperibili esclusivamente tramite il web, ma anche il tradizionale mercato valutario ha visto letteralmente impennare il numero dei risparmiatori che vi hanno fatto ricorso. Tutto ciò è potuto accadere grazie al Forex, un mercato ormai sulla bocca di tutti.

Prima di investire in questo comparto, tuttavia, è importante capire cos’è il Forex, al fine di poter allocare i propri risparmi in maniera consapevole e nel pieno rispetto dell’orizzonte temporale e del grado di rischio che si è disposti ad accettare per cercare di ottenere il rendimento desiderato.

A differenza di quanto avviene nel mondo dello sportello bancario, nel Forex possono essere abbinate diverse coppie di valute, senza dover rispettare il cambio fisso con l’€uro. Allo stato attuale, con oltre 6000 miliardi di scambi, questo asset è, per distacco, quello più liquido al mondo, garantendo al trader di poter vendere, in qualsiasi momento, il titolo detenuto in portafoglio.

Quali sono le strategie più diffuse nel mondo del Forex

Il mercato del Forex è particolarmente ricercato dagli utenti finanziari per le grandi opportunità di rendimento che è in grado di offrire. Ma come qualsiasi altro strumento finanziario, espone l’investitore all’assunzione di un determinato rischio, che può aumentare, anche in modo significativo, in base all’accoppiata valutaria prescelta.

L’approccio al Forex, conseguentemente, dev’essere attuato in modo equilibrato, inserendolo in un portafoglio finanziario individuale ampio e variegato, che risponda direttamente alle esigenze di ogni singolo risparmiatore. Quanto avvenuto negli ultimi quindici anni sul mercato valutario, oltretutto, fa ben intendere come la volatilità sia un elemento tutt’altro che secondario e debba essere tenuto in adeguata considerazione.

Non esiste una “formula magica” per ottenere un guadagno certo o significativo nel mondo del Forex, anche perché le aspettative di guadagno e la volatilità che si è disposti ad accettare variano, significativamente, da soggetto a soggetto. Per un trading rapido che prevede l’acquisto e la vendita di una coppia valutaria entro la stessa giornata, tecnicamente definito “intraday”, ci si può avvalere dei grafici relativi proposti dai tanti portali finanziari presenti in rete.

Qualora, invece, l’investimento fosse di più largo respiro, meglio affidarsi all’analisi fondamentale, che analizza lo scenario attuale cercando di cogliere quale sarà l’indicazione futura che prenderanno i mercati. Se si approccia per la prima volta al mondo del Forex, un buon consiglio resta quello di sfruttare le “demo” presenti nei portali finanziari, che consentono agli utenti di mettersi alla prova con dei “crediti virtuali” prima di iniziare ad investire i propri soldi.