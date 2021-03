Quali sono le migliori alternative rispetto a Groupon

Attualmente, un gran numero di persone ha trovato nel web diverse piattaforme che possono tornare utili con l’intento di risparmiare per quanto riguarda l’acquisto di un gran numero di prodotti. L’obiettivo è quello di scovare le offerte maggiormente vantaggiose e ottenere un netto risparmio dal punto di vista economico.

Groupon, però, non è chiaramente la sola piattaforma che mette a disposizione un servizio del genere. Andiamo alla ricerca, quindi, delle migliori e più affidabili alternative groupon, individuando quei portali che hanno riscosso, con il passare del tempo, un buon successo tra i clienti.

Groupalia

Tra le più efficaci e apprezzate alternative rispetto a Groupon dobbiamo sottolineare indubbiamente Groupalia.it. Il funzionamento di questo portale ricorda, quasi interamente, quello di Groupon. Il primo passo per i nuovi utenti è quello di scegliere la città di proprio interesse, ma anche il settore di riferimento per cui si sta cercando un certo tipo di servizio oppure di prodotto.

Una volta impostati questi filtri, ecco che la piattaforma metterà a disposizione una lunga lista di sconti e offerte, oltre che tante promozioni davvero da non perdere, estremamente variegate tra loro. Dopo aver trovato la promozione che soddisfa al meglio le vostre esigenze, c’è la possibilità di ricevere il coupon semplicemente con qualche click, direttamente alla vostra abitazione.

Attenzione, però, dal momento che le varie offerte che vengono proposte non sono affatto fisse, ma si caratterizzano per rimanere valide solo per un tempo ben determinato, rispettando tutte quelle condizioni che vengono fissate da parte dell’azienda. Ecco spiegato il motivo per cui non bisogna perdere tempo e portare a casa gli sconti e le offerte più vantaggiose cogliendole al volo.

Su Groupalia si può provvedere all’acquisto davvero di qualsiasi prodotto. Infatti, i vari buoni sconto, così come i coupon che vengono messi a disposizione, si riferiscono a numerosi settori, tra cui alberghi, agriturismi, centri benessere, dentisti e studi medici, ma anche tanto altro. Inoltre, il sito è piuttosto curato e ben organizzato.

Letsbonus

Un’altra piattaforma che ha ricevuto notevoli apprezzamenti nel corso degli ultimi anni è rappresentata da Letsbonus. Si tratta di un portale che ha avuto successo come una delle principali alternative rispetto a Groupon. Anche in questo caso vengono offerti molteplici servizi e sconti, con varie offerte del giorno che si riferiscono a tutte le più importanti città della penisola italiana.

Per portare a termine l’acquisto di uno di questi coupon che vengono proposti, gli utenti devono effettuare la registrazione a questo portale. Solo una volta espletata tale procedura, si può cominciare a navigare tra tutte le offerte che vengono messe a disposizione, con la possibilità di selezionare quella più adatta tra una gamma di sconti e coupon molto ampia e variegata.

Poinx

Ecco un’ottima e valida alternativa a Groupon: nel caso in cui le prime soluzioni che vi abbiamo proposto non sono state sufficienti per risparmiare, ecco che Poinx è un altro interessante portale che mette a disposizione tanti sconti e delle offerte particolarmente vantaggiose.

Le promozioni, come avviene in tante altre piattaforme, si caratterizzano per essere differenziate in relazione alla città, tenendo conto di come siano numerose le località proposte, e al tipo di servizio di cui si sta andando alla ricerca. Tra le peculiarità di Poinx troviamo sicuramente il fatto di poter contare su un alto livello di intuitività così come molto rapido nel suo utilizzo. Non è un caso, in effetti, che siano numerosi gli utenti che hanno lasciato delle recensioni particolarmente positive. La scelta delle offerte più vantaggiose, però, passa inevitabilmente da una selezione molto attenta delle varie proposte che vengono messe a disposizione, così come dei tanti coupon, dal momento che, spesso e volentieri, si possono nascondere anche delle brutte sorprese.