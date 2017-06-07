Home Intrattenimento News Trono Classico, Luca Viganò diventerà padre

di Redazione 07/06/2017

La sua avventura come tronista prima di Uomini e Donne non è stata molto fortunata perché la storia con Luce Barucchi è durata pochissimo, ma da allora sono uccesse molte cose importanti nella vita di Luca Viganò che è felicemente fidanzato da due anni con Fernanda e presto diventerà anche padre di una bimba che verrà chiamata Rebecca. Il parto è previsto per agosto, ma Luca Viganò è già in tensione come ha confessato al settimanale 'Nuovo'. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che la sua compagna avrebbe voluto chiamare la bambina Sofia, ma alla fine sarà Rebecca perché lui già all'età di 14 anni aveva sognato una figlia con quel nome e nel suo primo libro la protagonista si chiama proprio così. In attesa di diventare padre, intanto ha già chiesto alla sua compagna di sposarlo: “La sera di Natale, mentre lei si stava sentendo male, sono entrato in bagno e con l’anello le ho detto: ‘Sei bellissima, ti voglio sposare’. Lei ha accettato, ma non c’è ancora una data”, ha raccontato. Luca è convinto che la sua compagna sia stata un segno del destino, Due anni fa, quando si sono conosciuti tramite amici comuni, non stava attraversando un bel periodo per colpa di problemi finanziari che gli avevano anche fatto perdere alcuni chili: lei però gli è stata vicino anche nelle difficoltà e così ha capito quanto ci tenesse. Da allora tutto è avvenuto in maniera naturale e lui ha dimenticato la gloria televisiva tornando a fare l'agente di commercio anche se non è pentito delle sue scelte.

