Uomini e Donne gossip Trono Over: Marco Firpo ha tradito Gemma Galgani?

Brutte notizie per i fan della coppia delformata da: tutti continuano a chiedersi come stiano attualmente le cose tra loro dopo il weekend di Pasqua e, secondo gli ultimi gossip, anche dopo il ponte del Primo Maggio. E’ cosa certa che la dama e il cavaliere abbiano trascorso questi giorni di festa nelle Cinque Terre, in Liguria, ma poi di loro si sono perse le tracce. Gemma è a Torino e sta lavorando, ma non disdegna di postare qualche pensiero su. La cosa strana è che tra le foto e i post della torinese non c’è traccia di Marco e ilsu un presuntosta lentamente prendendo corpo: pare che il cavaliere dalla folta chioma sia stato avvistato con lastorica. E i fan devono stare col fiato sospeso ancora per un po’: la scorsa settimana, a causa dei giorni di festa, ladelè slittata e probabilmente si faràe si preannunciano delle anticipazioni e deisensazionali riguardo le vicende amorose di. L’ombra della ex di lui in agguato, perché pare che si siano rivisti subito dopo l’incontro con la Galgani per una cena: la madre della ex ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito, asserendo che tra lei e il cavaliere di UeD c’è ancora un grande affetto. Le ipotesi sono molteplici: nella prossimasi parlerà di questo fatto e si presenterà, a sorpresa, laaccuserà il cavaliere genovese di averla illusa e tradita e chiuderà per sempre questa storia/non storia; oppure tutto tacerà e si parlerà del weekend della coppia. Certo è che se Marco ha l’intenzione di tornare con la sua ex fiamma, ad essere tradita non è solo Gemma, bensì tutta la, visto che il programma è ideato per i cuori solitari. Per ora, la dama torinese non ha fatto trapelare nulla sulla vicenda, si dovrà attendere laper avere certezze.