Uomini e Donne gossip Trono Over: Marco Firpo ha tradito Gemma Galgani?
di Redazione
03/05/2017
Brutte notizie per i fan della coppia del Trono Over formata da Gemma Galgani e Marco Firpo: tutti continuano a chiedersi come stiano attualmente le cose tra loro dopo il weekend di Pasqua e, secondo gli ultimi gossip, anche dopo il ponte del Primo Maggio. E’ cosa certa che la dama e il cavaliere abbiano trascorso questi giorni di festa nelle Cinque Terre, in Liguria, ma poi di loro si sono perse le tracce. Gemma è a Torino e sta lavorando, ma non disdegna di postare qualche pensiero su Facebook. La cosa strana è che tra le foto e i post della torinese non c’è traccia di Marco e il gossip su un presunto tradimento sta lentamente prendendo corpo: pare che il cavaliere dalla folta chioma sia stato avvistato con la ex storica. E i fan devono stare col fiato sospeso ancora per un po’: la scorsa settimana, a causa dei giorni di festa, la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne è slittata e probabilmente si farà giovedì 4 maggio 2017 e si preannunciano delle anticipazioni e dei gossip sensazionali riguardo le vicende amorose di Gemma e Marco. L’ombra della ex di lui in agguato, perché pare che si siano rivisti subito dopo l’incontro con la Galgani per una cena: la madre della ex ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito, asserendo che tra lei e il cavaliere di UeD c’è ancora un grande affetto. Le ipotesi sono molteplici: nella prossima registrazione di UeD si parlerà di questo fatto e si presenterà, a sorpresa, la ex storica di Marco Firpo; Gemma Galgani accuserà il cavaliere genovese di averla illusa e tradita e chiuderà per sempre questa storia/non storia; oppure tutto tacerà e si parlerà del weekend della coppia. Certo è che se Marco ha l’intenzione di tornare con la sua ex fiamma, ad essere tradita non è solo Gemma, bensì tutta la Redazione del Trono Over, visto che il programma è ideato per i cuori solitari. Per ora, la dama torinese non ha fatto trapelare nulla sulla vicenda, si dovrà attendere la registrazione di Uomini e Donne per avere certezze.
