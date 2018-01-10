Criptovaluta per fotografi: rivoluzione Kodak

Giornata da ricordare per Kodak, dopo l'annuncio della criptovaluta, il titolo ha guadagnato il 119% a Wall Street. Il rialzo è destinato a durare a lungo? Scopriamolo con l'analisi tecnica del nuovo sistema del brevetto Kodak.

Kodak lancia la criptovaluta

Gli investitori hanno deciso di premiare il coraggio dell'innovazione di Kodak, il titolo continua a volare in borsa stracciando qualsiasi previsione. La criptovaluta di Kodac è la Kodakcoin, di cui non è ancora stata fissata la ICO. Il nuovo progetto dell'azienda consente ai fotografi di caricare il proprio lavoro sulla piattaforma Kodakone che sfrutta la tecnologia blockchain. Fondamentale la collaborazione con Wenn Digital Partner. I fotografi verranno dunque pagati in Kodakoin dopo aver ceduto la proprietà dei lavori all'azienda, acconsentendo all'utilizzo futuro. Inoltre Kodak sarà impegnata in un'attività costante di monitoraggio del web per cercare tutte le immagini che sono state inserite senza il consenso degli autori, oltre a risarcire i fotografi eliminerà le immagini “pirata”.

Pirateria sul web: la sfida di Kodak

Jeff Clarke, il CEO di Kodak, ha spiegato che la criptovaluta per i fotografi è nata per combattere la pirateria sul web. Gli artisti meritano di ricevere il giusto compenso per il proprio lavoro. Con la digitalizzazione Kodak aveva rischiato la bancarotta. Questo accadeva 5 anni fa, il peggio è stato evitato con il delisting e l'ingresso al NYSE (2013). La storia della rinascita di Kodak sembra quindi un paradosso visto che adesso la moneta digitale può risollevare le sorti incerte dell'azienda. Nel 2017 infatti il titolo Kodak in borsa aveva perso l'80% del suo valore.