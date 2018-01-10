Caricamento...

Levante dopo X-Factor contro Arisa: la cantante le avrebbe plagiato il look?

di Redazione

10/01/2018

Le cose delle ultime ore si è scatenata una vera e propria guerra di potere tra donne. Le due protagoniste di X-Factor nel pieno di una lite mediatica? A quanto pare Levante ha deciso di scagliarsi contro Arisa La cosa sarebbe una e ben determinata: che la cantante le avrebbe copiato il look?

Levante Instagram il video con Arisa

Levante nel corso della giornata di ieri ha pubblicato Instagram Stories, in occasione del quale fa riferimento a un presunto plagio. Il messaggio di Levante parla fa riferimento a delle confezioni di cereali, la cantante spiega infatti che le sue colazioni sono sempre caratterizzati da una tazza e una confezione di questi. Ma proprio quando si dirige al supermercato per comprare una nuova confezione sono a casa si rende conto di aver comprato un imitazione. Il riferimento ad Arisa purtroppo è inevitabile...

Arisa: il contrattacco A Levante

Il contrattacco di Arisa nei confronti della collega frenante Ovviamente non è tardato ad arrivare. Lex giudice di X-Factor Invoglia così Levante a non enfatizzare un qualcosa che già i giornali stanno discutendo da giorni, Ovvero la loro somiglianza nel look. In pochissimo tempo ha detto che in tanti hanno attirato l'attenzione dei loro fan che hanno ti hanno lasciato diversi commenti nelle foto. Nell'arco degli anni abbiamo avuto modo di vedere Arisa con un look camaleontico, pronto a cambiare ogni qualvolta ce ne fosse bisogno. La domanda è chi ha copiato chi?

Levante Arisa era solo uno scherzo?

Mentre si cerca di capire chi ha copiato chi, proprio quando la lite mediatica di Levante e Arisa aveva raggiunto dei livelli parecchio alti... Ecco che le due artiste decidono di smentire tutto. Nel corso delle ultime ore sia Levante che Arisa hanno dichiarato di aver soltanto scherzato, quindi la rivalità per il look sembrerebbe non essere mai esistita. Che sia stato un modo per placare gli animi tra le due artiste protagoniste del mondo di X-Factor?
