Cristel Carrisi incinta, tutta la famiglia riunita a Cellino San Marco?

Cristel Carrisi è incinta. A maggio nascerà il figlio, frutto dell'amore con Davor Luksic, imprenditore croato. Per il cantante pugliese è un periodo d'oro, ieri sera infatti lo abbiamo visto in tv sulla poltroncina di The Voice of Italy.

Una canzone per il nipote di Al Bano Carrisi

Felicità è stringere tra le braccia il primo nipotino. Al Bano e Romina diventeranno presto nonni e per l'evento i fan sperano in una grande reunion in quel di Cellino San Marco. Il cantante pugliese ha detto che vuole raccontare tutto al nipotino, dei viaggi intorno al mondo, e se vorrà sarà il suo coach musicale. Intanto però vorrebbe incidere una canzone per lui, Cristel Carrisi è una buona compositrice, potrà pensare alla musica. C'è una piccola curiosità sul nipote di Al Bano, la nascita è prevista a maggio, lo stesso mese in cui sono nati anche lui e il bisnonno Tyrone Power. La bella notizia ha riportato anche la pace in famiglia dopo mesi di gossip sulla fine della relazione con Loredana Lecciso a causa dell'ex moglie Romina Power. Secondo le ultime news Loredana ha deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Al Bano si commuove per la figlia Ilenya a The Voice

Prima di dedicarsi al nipotino, Al Bano deve portare a termine la nuova esperienza lavorativa che lo vede impegnato a The Voice of Italy. Nella prima puntata del talent di Rai2 il cantante ha stupito tutti con una confessione inaspettata. Come sappiamo Al Bano Carrisi da 24 anni ha perso una figlia, la scomparsa di Ilenya è stata anche la “causa” della separazione con Romina. Sul palco del talent si è presentata una ragazza con il suo stesso nome. Al Bano si è commosso e ha detto: «Sai quel nome chi lo ha inventato? Romina Power e Al Bano, per la nostra prima figlia. Fu inventato da noi».