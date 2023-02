Cristiano Ronaldo segna 4 reti in Al Wanda – Al-Nasrr: record di reti totali nei campionati ufficiali

A seguito di una fase iniziale di adattamento, che aveva portato anche diversi fan e addetti ai lavori a criticarlo per la sua scelta, Cristiano Ronaldo ha scelto ancora una volta di rispondere sul campo, attraverso un poker rifilato all’Al Wahda che lo porta a 5 gol nella sua nuova esperienza in Arabia Saudita; contemporaneamente, l’attaccante portoghese ha raggiunto anche un importantissimo record, con più di 500 gol totali realizzati nei campionati ufficiali.

I quattro gol di Cristiano Ronaldo nella sfida di campionato tra Al Wahda e Al-Nassr

Nelle sue prime tre partite di campionato in Arabia Saudita, stranamente Cristiano Ronaldo aveva segnato soltanto un gol, da rigore, provocando le ire e le polemiche da parte di numerosi tra tifosi e addetti ai lavori. In particolar modo, si era parlato di uno smalto definitivamente perso e di una scelta totalmente sbagliata per il portoghese, che aveva deciso di chiudere la sua carriera nel peggiore dei modi.

Come da sempre avviene nell’ambito della sua carriera, l’attaccante portoghese ha lasciato parlare le sue abilità calcistiche, per mezzo di una prestazione monstre contro l’Al Wahda segnata dalla realizzazione di ben 4 gol. Per il portoghese, dunque, si tratta attualmente di 5 gol realizzati in 4 partite in Arabia Saudita, attualmente valevoli del primo posto per l’Al-Nassr.

Il record battuto da Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr

Con i 4 gol segnati da Cristiano Ronaldo nella sfida contro l’Al Whada, Cristiano Ronaldo mette a segno contemporaneamente la prima doppietta, la prima tripletta e il primo poker in Arabia Saudita, dopo l’unico gol che era stato segnato dal portoghese su rigore; contestualmente, si tratta anche dei primi gol su azione per l’attaccante che ha segnato sia su rigore che in altre dinamiche, di destro e di sinistro.

Record fondamentale, però, che è stato battuto dall’attaccante portoghese riguarda il raggiungimento dei 500 gol segnati in campionati ufficiali con club: prima di questo match, infatti, il portoghese si trovava a quota 499, mentre a seguito del match ha raggiunto il numero di 503 gol totali.