Sanremo 2023, “Mostro” di ​gIANMARIA: testo e significato della canzone

Festival di Sanremo 2023: ​gIANMARIA, vincitore di Sanremo Giovani, porta sul palco dell’Ariston “Mostro”. Testo e significato della canzone.

Sanremo 2023, “Mostro” di ​gIANMARIA

​gIANMARIA, nome d’arte di Gianmaria Volpato, ha vinto Sanremo Giovani 2022 con la sua canzone “La città che odi“.

In quanto finalista del Sanremo dedicato alle nuove promesse, ​gIANMARIA, classe 2002 e perciò uno dei più giovani in gara, è stato ammesso con altri 5 giovani artisti al Festival della canzone italiana.

Nel 2021, il giovane artista ha partecipato anche ad X-Factor, classificandosi al secondo posto dopo Baltimora.

Il brano inedito presentato da ​gIANMARIA sul palco del Teatro Ariston si intitola “Mostro”, che anticipa l’omonimo disco.

Testo e significato della canzone della canzone “Mostro” di ​gIANMARIA

Di seguito il testo della canzone “Mostro” di ​gIANMARIA, scritta dal giovane artista insieme a Gianmarco Manilardi, Agon, Antonio Flippelli e Kyv.

[Strofa 1]

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che, sorella mia, tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

[Pre-Ritornello 1]

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

[Ritornello]

Ma che ti sembro? Un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Ma che ti sembro? Un mostro?

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto

Stavo pensando a me

[Strofa 2]

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla, tanto vale star zitto

[Pre-Ritornello 2]

E se le stelle fuori, mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

[Ritornello]

Ma che ti sembro? Un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Ma che ti sembro? Un mostro?

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro? Un mostro?

Significato di “Mostro”, rapporto tra crescita e solitudine

Nel brano intitolato “Mostro”, scritto da gIANMARIA, un tema che emerge con forza è quello della solitudine. Il giovane artista porta avanti nella sua canzone una sorta di analisi del suo stato d’animo, diviso tra la necessità di percorrere la propria strada e la pausa di perdere i suoi affetti di sempre.

Nel ritornello di “Mostro”, gIANMARIA canta “Ma che ti sembro? Un mostro? L’ho pensato pure io un secondo. Che mi sono perso, ero solo distratto. Stavo pensando a me”: consapevole di essersi allontanato, chiede di essere accettato nonostante la necessità di dedicare del tempo alla sua personale crescita (“E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento”).

Parlando dell’omonimo album, gIANMARIA spiega: «Questo disco è una diagnosi accurata di cosa c’è stato nel mio ultimo anno: dentro al mio cervello, dentro la mia casa, dentro al mio letto e dentro al mio corpo. La sensazione più presente durante questo periodo è stata quella di non essere abbastanza pronto ad affrontare la vita che mi sono scelto e per la quale ho lavorato tanto. Essendomi concentrato molto sulla musica ho lasciato indietro degli aspetti altrettanto importanti legati alla mia famiglia e ai miei amici».