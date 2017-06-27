Home Intrattenimento Cristina Buccino e Marco Borriello stanno insieme: la prova su Instagram

Cristina Buccino e Marco Borriello stanno insieme: la prova su Instagram

di Redazione 27/06/2017

Marco Borriello ha fatto gol, ma non sul campo: stando alle ultime news di gossip italiano, l’attaccante in forza a Cagliari di origine napoletana sembra che abbia rapito il cuore di Cristina Buccino, divisa tra Ibiza e Formentera. E’ stato il settimanale Chi a cogliere i primi indizi, con i due indiziati piuttosto vicini e affiatati per essere solo amici. Galeotte le Baleari: sorrisi e buffetti in spiaggia, ma niente che faccia pensare che i due facciano coppia, fino ad oggi. Basta collegarsi ai loro profili Instagram per constatare che i due stanno insieme. Sia il calciatore, sia l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si erano stretti in un rigido no comment, ma il sito Gossip.it ha lanciato l’indizio che dimostra che Cristina Buccino e Marco Borriello possano diventare la coppia dell’estate 2017. E, stranamente, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez come l’ex naufraga dell’Isola stanno imitando l’argentina ai tempi degli inizi della liason con il campione di Moto GP Andrea Iannone. Ed è uan coincidenza che tutto sia iniziato ad Ibiza anche per loro? Si vede che alle Baleari si respira aria d’amore. Ma tutti si chiedono: cosa ci sarà mai su Instagram da provare che i due sono fidanzati? I personaggi famosi postano di tutto su Instagram e per chi è curioso di natura, il social network è una fonte perfetta per scoprire tutto. Basta addentrarsi nelle Stories di Marco Borriello per vedere un fermo immagine della sua mano che tiene a sua volta una mano femminile, e a corredo dello scatto, un bel cuore rosso. E l’orologio portato dalla ragazza in questione sembrerebbe quello portato sempre da Cristina Buccino, oltre a indossare lo stesso colore di smalto che si vede in alcune foto pubblicate qualche ora prima sul profilo dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Il gossip impazza, ma Marco e Cristina non confermano né smentiscono: si dovrà aspettare settembre per avere la dichiarazione che i due stanno insieme?

