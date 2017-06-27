Raz Degan torna in tv, sarà lui il conduttore del nuovo reality Survivor
di Redazione
27/06/2017
Raz Degan torna in tv! Ebbene si, il vincitore dell'Isola dei Famosi non si è dileguato nel nulla, allontanandosi così dai riflettori della tv. L'attore israeliano infatti sarà il conduttore del nuovo reality Survivor. Ma i concorrenti saranno vip oppure persone comuni che hanno voglia di mettersi alla prova? Raz Degan torna in tv con un progetto nuovo di zecca. Dopo aver vinto l'Isola dei Famosi 2017 è riuscito a conquistare gli autori Mediaset proprio per le sue doti di sopravvivenze. Se ben ricordate durante il periodo del reality Raz Degan ha dato sfogo al guerriero che vive in lui, lasciandosi andare totalmente alla natura. Dopo le conquiste personali e non, il percorso all'Honduras ha permesso a Raz Degan di aggiudicarsi così la conduzione del nuovo reality che prossimamente andrà in onda su Italia Uno.... Ovvero Survivor. L'indiscrezione circa la nuova avventura dell'attore israeliano è stata pubblicata da Davide Di Maggio, il quale nel suo sito ha rilasciato ulteriori dettagli salienti sul programma. Survivor, che sarà appunto condotto da Raz Degan, verrà girato in Africa dove i concorrenti dovranno mettersi letteralmente alla prova con diversi fattori, primo fra tutti il caldo torrido del continente. Sembrerebbe inoltre che la redazione del reality Survivor, dopo aver individuato Raz Degan come conduttore, è già alla ricerca dei concorrenti... Tutti provenienti dal mondo dello spettacolo. Il nuovo reality in un certo qual modo si presenta come la copia terrena dell'Isola dei Famosi? Troppo presto per dirsi dato che al momento non è stata resa nota neanche un'ipotetica data di messa in onda.
