Home Intrattenimento Stefano De Martino Instagram: niente donne a Ibiza, solo Lucky

Stefano De Martino Instagram: niente donne a Ibiza, solo Lucky

di Redazione 27/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Stefano De Martino ha postato su Instagram una foto che ha fatto impazzire letteralmente il web, oltre ad essere destinata a battere tutti i record sul popolare social network. Il ballerino di Amici, come è già noto, è in vacanza a Ibiza per godersi alcuni giorni di ferie, in compagnia di amici e dei parenti, tra cui suo figlio Santiago. Niente donne per lui, anzi, dalla foto si vede chiaramente che ha fatto amicizia con il suo vicino di casa. L’ex marito di Belen Rodriguez ha fatto la conoscenza di Lucky. Lucky non è altro che un cucciolo di Labrador color marrone cioccolato: dalla foto postata su Instagram si vede Stefano De Martino che tiene affettuosamente in braccio questa piccola palla di pelo. Stefano non pensa minimamente alle donne nonostante il gossip impazzi dando news sulle presunte nuove fidanzate che il ballerino starebbe collezionando, o quella più recente che parla di una fidanzata nascosta a Napoli. Non si può dire che a Stefano manchi l’ironia, visto che ha postato una foto con un cane per far capire a chi si occupa di gossip che per lui, almeno per il momento, niente donne a Ibiza. Gli ultimi gossip lo volevano insieme a Dayane Mello o a Desirée Popper, altri all’amica e collega Elena D’Amario. Altri ancora indicano che la nuova fidanzata del ballerino di Amici sarebbe una ragazza napoletana ben lontana dal mondo dello spettacolo, come suggerisce il sito Dagospia. Per ora, a far battere il cuore di Stefano c’è solo Lucky, un amico a quattro zampe destinato a diventare il migliore che ci sia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp