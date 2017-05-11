Cuochi e Fiamme di Simone Rugiati quando inizia? Anticipazioni e nomi giudici

Anticipazioni Cuochi e Fiamme: dal 22 maggio alle ore 16,20 Simone Rugiati accende i fornelli della cucina di La7

Finalmente l’attesa è finita! La data di inizio della nuova stagione di Cuochi e Fiamme è lunedì 22 maggio 2017. Dal lunedì al venerdì alle ore 16,20 su La7 lo chef Simone Rugiati condurrà il cooking show più amato del piccolo schermo. Dopo anni di repliche infatti le nuove puntate di Cuochi e Fiamme erano molto attese. La cucina di La7 per fortuna ha riaperto i battenti, tante le sfide tra gli aspiranti chef e le ricette proposte da Simone Rugiati.

Le prime anticipazioni di Cuochi e Fiamme riguardano i nomi dei giudici. Delusione per chi aspettava il ritorno di Chiara Maci e Fiammetta Fadda in tv, la nuova giuria ha solo un outsider: l’attore Riccardo Rossi. A giudicare i concorrenti ci saranno Riccardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona detto Barù e Csaba dalla Zorza. Grandissima esperta dell’arte culinaria, Csaba scrive e conduce programmi televisivi su RealTime ed è molto apprezzata. Barù invece ha partecipato a Pechino Express nel 2012 in coppia con Costantino della Gherardesca ed è stato uno dei tutor di Detto Fatto.

Simone Rugiati chef della cucina di Cuochi e Fiamme come sempre racconterà cosa succede dietro i fornelli. Le prove saranno quattro: manualità, abilità, creatività e presentazione. Il tempo assegnato agli aspiranti chef è sempre lo stesso così come il sistema di votazione. Non vediamo l’ora di apprezzare le qualità di Simone Rugiati dopo la parentesi televisiva che l’ha tenuto lontano da Cuochi e Fiamme. A presto per nuove anticipazioni!