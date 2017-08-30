Cuore a rischio con i carboidrati e non con i grassi

Glucidi peggio dei grassi

Riduzione dei grassi non migliora la salute

Lo studio: glucidi eccessivi letali per il cuore

Gli alimenti ricchi di glucidi, se consumati in quantità eccessiva, hanno il potere di danneggiare il cuore e gli organi dell’apparato cardiovascolare, provocando anche la morteUno studio presentato anel corso del congresso europeo di cardiologia mette in discussione anni d linee guida didellae da decine di studi e documenti scientifici. Sembra infatti che non siano ila principale causa di, ma i, ovvero i carboidrati.quindi sono responsabili dei principaliLasecondo Mahshid Dehghan, ricercatrice del Population Health Research Institute della McMaster University, non migliorerebbe la salute delle persone, mentre aumentando l’assunzione di cibi contenenti glucidi si possono ridurre notevolmente le possibilità di vivere a lungo e di preservare il più possibile lae dell’. Insomma, le diete con un regime povero di grassi possono essere veramente letali per questi organi. E pensare che si eliminavano i grassi, quindi bistecche di, per favorire alimenti ricchi di carboidrati! Ma non ci dimentichiamo che anche loè un glucido.I risultati delle analisi su oltre 135.000 individui provenienti da 18 paesi a basso, medio e alto reddito, nello studio prospettico epidemiologico gli scienziati hanno dimostrato che è l’elevataa determinare un maggior rischio di. Sulle persone oggetto dello studio, nessun rischio se si diminuiscono i glucidi, cioè in sostanza i carboidrati sotto il 60 per cento dell’energia totale, ma aumentando l’totali fino al 35 per cento non si sono riscontrati peggioramenti. Gli individui nella fascia alta del consumo di grassi mostravano una riduzione del 23 per cento deltotale, ma anche una riduzione del 18 per cento dele del 30 per cento del rischio di mortalità per cause non cardiovascolari.