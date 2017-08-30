Muore in ospedale a Napoli e la salma resta abbandonata in bagno

Il cadavere di uomo deceduto presso il Cardarelli di Napoli è stato abbandonato in uno dei bagni vicino alla medicheria del reparto di Chirurgia d’Urgenza. Nessun rispetto per il defunto visto che i servizi igienici sono rimasti accessibili.

Scopre un morto nel bagno dell’ospedale: storia di degrado

Sarà stata la fretta, sarà che al Cardarelli di Napoli c’è evidente carenza di personale, ma la storia di oggi è al limite tra degrado e malasanità e soprattutto quanto accaduto denota una mancanza di rispetto nei confronti dei morti. Come riporta Repubblica, la salma era in bagno dalle 8 del mattino circa, ed è rimasta lì per circa tre ore.

La scoperta è stata fatta da una paziente che ha avvertito la figlia di un’altra donna ricoverata. La ragazza non ci credeva, e quando è andata a controllare stava quasi per svenire. Ha trascorso sette ore in Pronto Soccorso in attesa che la madre venisse ricoverata e la sua barella in corridoio era proprio accanto a quella dell’uomo, già agonizzante. La ragazza insiste e dice che questa situazione deve essere denunciata.

Malasanità a Napoli: prima del Cardarelli altro caso a Loreto Mare

L’uomo abbandonato sulla barella era arrivato in codice rosso al Pronto Soccorso. Dopo il decesso è stato lasciato nel bagno che viene utilizzato da pazienti e parenti, i familiari in lacrime hanno aspettato che la salma venisse ricomposta e trasferita nella morgue. Questo è solo l’ultimo caso che ha scosso l’opinione pubblica. Qualche settimana fa un ragazzo di 23 anni è morto al Loreto Mare dopo un’attesa di 4 ore per essere trasferito in un’altra struttura e ancora gli Sos inascoltati al 118 che hanno causato la morte di un uomo alla Stazione Centrale, sempre a Napoli.