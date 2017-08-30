YouTube nuovo aggiornamento: cambio logo e novità sui video online

App Mobile di Youtube aggiornata

Grandi news sia per la app, sia per la versione desktop: nuovo logo, nuova grafica e video adattati per il formato dello schermoLe novità sulerano state anticipate nei mesi scorsi con alcune anteprime e versioni di prova, mentre ora saranno estese a tutti gli utenti nei vari paesi in cui è attivo il servizio. Prima di tutto, il social network dedicato ai video ha une unarinnovata per la sua applicazione e la versione da browser, ma le innovazioni non finiscono certo qui. La nuova applicazione per smartphone di YouTube ha un design più pulito e ordinato: lanella parte superiore dello schermo con alcuni comandi di navigazione è stata sostituita da una fascia meno invasiva bianca, mentre i tasti con le varie opzioni sono stati spostati in basso, per essere raggiungibili più facilmente quando si utilizza lo smartphone con una sola mano. La funzione per andare avanti o indietro di 10 secondi è stata resa ufficiale e il trucco è semplicemente faresulle immagini in riproduzione, a sinistra per mandare indietro o a destra per mandare avanti . Prossimamente, si potrà passare alstrisciando un dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.Dopo mesi di sperimentazioni e anteprime, ilsuviene esteso a tutti gli utenti, quindi non sarà questa grande novità per tutti. La grafica è stata anche in questo caso alleggerita e adotta il, le linee guida sul design scelte qualche anno fa da Google per i suoi servizi online, pere per le app su. La gestione dei canali cui si è iscritti è stata semplificata, così come laancora da vedere in elenco. YouTube ha aggiunto inoltre una opzione cambiare lo sfondo intorno al player da bianco a nero, per renderlo meno invasivo e vedere icon meno distrazioni.YouTube ha anche aggiornato il suo logo, spostando la scritta a lato delarrotondato, che sta a simboleggiare une bombato, ispirato ai vecchi monitor e le TV di una volta. La nuova soluzione consente di mostrare una versione semplificata del logo, con il solo rettangolo rosso e il simbolosugli schermi più piccoli, dove c’è meno spazio, e di mantenere invece ilsu. Questa idea forse per introdurre la novità del nuovo sistema per vedere i video a una velocità di riproduzione inferiore o superiore, sia sulla app per mobile, sia per desktop.