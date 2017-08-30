YouTube nuovo aggiornamento: cambio logo e novità sui video online
di Redazione
30/08/2017
Grandi news sia per la app, sia per la versione desktop: nuovo logo, nuova grafica e video adattati per il formato dello schermo
App Mobile di Youtube aggiornataLe novità sul nuovo aggiornamento di YouTube erano state anticipate nei mesi scorsi con alcune anteprime e versioni di prova, mentre ora saranno estese a tutti gli utenti nei vari paesi in cui è attivo il servizio. Prima di tutto, il social network dedicato ai video ha un nuovo logo e una grafica rinnovata per la sua applicazione e la versione da browser, ma le innovazioni non finiscono certo qui. La nuova applicazione per smartphone di YouTube ha un design più pulito e ordinato: la barra rossa nella parte superiore dello schermo con alcuni comandi di navigazione è stata sostituita da una fascia meno invasiva bianca, mentre i tasti con le varie opzioni sono stati spostati in basso, per essere raggiungibili più facilmente quando si utilizza lo smartphone con una sola mano. La funzione per andare avanti o indietro di 10 secondi è stata resa ufficiale e il trucco è semplicemente fare doppio tap sulle immagini in riproduzione, a sinistra per mandare indietro o a destra per mandare avanti . Prossimamente, si potrà passare al video successivo strisciando un dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.
Nuovo aggiornamento YouTube per DesktopDopo mesi di sperimentazioni e anteprime, il nuovo design di YouTube su browser viene esteso a tutti gli utenti, quindi non sarà questa grande novità per tutti. La grafica è stata anche in questo caso alleggerita e adotta il Material Design, le linee guida sul design scelte qualche anno fa da Google per i suoi servizi online, per Android e per le app su iOS. La gestione dei canali cui si è iscritti è stata semplificata, così come la gestione dei video ancora da vedere in elenco. YouTube ha aggiunto inoltre una opzione cambiare lo sfondo intorno al player da bianco a nero, per renderlo meno invasivo e vedere i video online con meno distrazioni.
Nuovo logo Youtube e altre novità dell’aggiornamentoYouTube ha anche aggiornato il suo logo, spostando la scritta a lato del classico rettangolo rosso arrotondato, che sta a simboleggiare un vecchio schermo catodico e bombato, ispirato ai vecchi monitor e le TV di una volta. La nuova soluzione consente di mostrare una versione semplificata del logo, con il solo rettangolo rosso e il simbolo Play sugli schermi più piccoli, dove c’è meno spazio, e di mantenere invece il logo completo su desktop. Questa idea forse per introdurre la novità del nuovo sistema per vedere i video a una velocità di riproduzione inferiore o superiore, sia sulla app per mobile, sia per desktop.
Articolo Precedente
Ecstasy contro lo stress: arriva dagli Usa la terapia rivoluzionaria
Articolo Successivo
Cuore a rischio con i carboidrati e non con i grassi
Redazione