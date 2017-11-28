Cura del viso, consigli per pelle perfetta e senza rughe

Cura del viso, le cause principali delle rughe

Quando iniziare e come prendersi cura della pelle del viso

Quali prodotti antiage usare per la cura della pelle di viso, collo e decolleté

Suggerimenti e trucchi per un viso eternamente giovane

Il segreto pere azzerare la comparsa di rughe e macchie della pelle su viso, collo e decolleté, qualiusare e come avere una pelle perfetta.Ogni viso ha una storia ed è proprio da fonti storiche che si apprende che gli Egizi, oltre cinquemila anni fa, importavano dall’Oriente specifici oli essenziali e minerali per confezionare profumi e unguenti allo scopo di proteggere la pelle. L’epidermide va protetta, a cominciare da quella più esposta alle aggressioni di agenti esterni. Lainfatti deve subiree la. Come se non bastasse, chi vive nelle grandi città deve fare i conti condate dalle polveri sottili, una patina di certo non piacevole da sentirsi in faccia e tra i capelli.Prendersipuò aiutare la pelle a non mostrare i segni del suo. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, sul volto sono impressi gli stati d’animo che inevitabilmente lasciano dei brutti segni chiamati. L’epidermide è sottoposta a una prova continua e aiutarla a non combattere da sola è il primo passo per mantenerlamorbida ed elastica. Bastano poche abitudini quotidiane per avere una pelle sana. Non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura del proprio viso, ma esperti dermatologi annoverano il periodo tra icome quello più critico, soprattutto se entrano in gioco(gravidanza o menopausa).Il mondo cosmetico propone da sempre dei, capaci di fermare il tempo che passa e prevenire l’invecchiamento della pelle. Ce ne sono veramente troppi, tanto che le consumatrici non sanno veramente quale prodotto sia il più adatto alle proprie esigenze. Oltre a chiedere un parere medico a un dermatologo, il consiglio è optare per un, senza agenti chimici nel suo contenuto. Ilgrazie ai principi attivi dell’uva rossa, della glicerina e dell’estratto di frutta, garantisce unprolungato e visibile già dopo la prima settimana di applicazione. Basta applicare poco prodotto sul viso dopo la normale, ma anche sul collo e sul decolleté, zone altamente sensibili e rivelatrici dell’età di una donna.Ovviamente, un siero non potrà compiere miracoli se non si corregge il proprio stile di vita:per idratare l’epidermide ed eliminare le scorie interne è il primo passo per una pelle perfetta. Il secondo step è quello di integrare nella propria alimentazione il giusto apporto di, eliminando gli eccessi di sale e grassi e inserendo nella dieta cibiUn ulteriore suggerimento è anche quello diil consumo die di stare attente ad abbinare gli alimenti. Non serve fare tanti sacrifici per sapere il segreto dell’