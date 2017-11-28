Cura del viso, consigli per pelle perfetta e senza rughe
di Redazione
28/11/2017
Il segreto per non invecchiare e azzerare la comparsa di rughe e macchie della pelle su viso, collo e decolleté, quali prodotti antiage usare e come avere una pelle perfetta.
Cura del viso, le cause principali delle rugheOgni viso ha una storia ed è proprio da fonti storiche che si apprende che gli Egizi, oltre cinquemila anni fa, importavano dall’Oriente specifici oli essenziali e minerali per confezionare profumi e unguenti allo scopo di proteggere la pelle. L’epidermide va protetta, a cominciare da quella più esposta alle aggressioni di agenti esterni. La pelle del viso infatti deve subire vento, freddo, calore eccessivo e la luce del sole. Come se non bastasse, chi vive nelle grandi città deve fare i conti con inquinamento atmosferico e impurità date dalle polveri sottili, una patina di certo non piacevole da sentirsi in faccia e tra i capelli.
Quando iniziare e come prendersi cura della pelle del visoPrendersi cura del viso può aiutare la pelle a non mostrare i segni del suo invecchiamento. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, sul volto sono impressi gli stati d’animo che inevitabilmente lasciano dei brutti segni chiamati rughe. L’epidermide è sottoposta a una prova continua e aiutarla a non combattere da sola è il primo passo per mantenerla giovane, morbida ed elastica. Bastano poche abitudini quotidiane per avere una pelle sana. Non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura del proprio viso, ma esperti dermatologi annoverano il periodo tra i 30 e i 60 anni come quello più critico, soprattutto se entrano in gioco fattori ormonali (gravidanza o menopausa).
Quali prodotti antiage usare per la cura della pelle di viso, collo e decolletéIl mondo cosmetico propone da sempre dei prodotti antiage, capaci di fermare il tempo che passa e prevenire l’invecchiamento della pelle. Ce ne sono veramente troppi, tanto che le consumatrici non sanno veramente quale prodotto sia il più adatto alle proprie esigenze. Oltre a chiedere un parere medico a un dermatologo, il consiglio è optare per un cosmetico prodotto biologicamente, senza agenti chimici nel suo contenuto. Il Siero Extralift Barò Cosmetics, grazie ai principi attivi dell’uva rossa, della glicerina e dell’estratto di frutta, garantisce un effetto lifting prolungato e visibile già dopo la prima settimana di applicazione. Basta applicare poco prodotto sul viso dopo la normale pulizia e detersione, ma anche sul collo e sul decolleté, zone altamente sensibili e rivelatrici dell’età di una donna.
Suggerimenti e trucchi per un viso eternamente giovaneOvviamente, un siero non potrà compiere miracoli se non si corregge il proprio stile di vita: bere tanta acqua per idratare l’epidermide ed eliminare le scorie interne è il primo passo per una pelle perfetta. Il secondo step è quello di integrare nella propria alimentazione il giusto apporto di fibre, eliminando gli eccessi di sale e grassi e inserendo nella dieta cibi antiossidanti. Un ulteriore suggerimento è anche quello di moderare il consumo di alcol e caffè e di stare attente ad abbinare gli alimenti. Non serve fare tanti sacrifici per sapere il segreto dell’eterna giovinezza!
