Luca Onestini in finale, Soleil entra nella casa del Grande Fratello Vip

di Redazione 28/11/2017

Il Grande Fratello Vip finalmente è giunto quasi alla fine. Luca Onestini in finale superando ogni aspettativa dei fan e forse anche della stessa Soleil Sorge. Secondo alcuni rumors infatti la ragazza potrebbe essere pronta a entrare nella casa, che sia pronta a riconquistare il suo ex fidanzato? Soleil Sorge dopo Luca Onestini arriva la felicità con Marco Cartasegna Nelle prime settimane del Grande Fratello Vip abbiamo assistito in diretta alla fine della relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Qualcuno l'ha definita la cronaca di un amore sbagliato già annunciato. Molti fan hanno addirittura rimproverato l'ex tronista di aver sbagliato la scelta nel suo trono, affermando che la donna giusta per lui effettivamente sarebbe stata Giulia Latini... Causa del litigio nella coppia, secondo quanto dichiarato da Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice comunque sia sembra aver trovato presto consolazione tra le braccia di Marco Cartasegna, che a sua volta ha deciso di lasciare la figlia dell'allenatore Massimiliano Allegri. Sostanzialmente il racconto di un intreccio amoroso degno di una soap opera quanto invece ci troviamo davanti storie d'amore e di vita realmente vissuta. Luca Onestini pronto a perdonare Soleil Sorge prima della finale del Grande Fratello Vip? In questi ultimi giorni un po' tutti i fan si sono chiesti se effettivamente Luca Onestini in finale fosse pronto a perdonare Soleil Sorge per quanto successo. Durante il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip il ragazzo, dopo un primo momento di sconforto, sembra esser riuscito a superare la delusione d'amore in modo eccellente... Come dimostrano anche le sue attenzioni verso Ivana. Sicuramente l'attenzione di Luca Onestini è stata catturata anche dalla fantomatica ammiratrice segreta, anche al fine di capire chi si nasconda dietro questi aereomessaggi. Da qualche ora però Soleil Sorge è tornata a far parlare di se, o per meglio dire della relazione con Luca Onestini. L'ex corteggiatrice in un video messaggio ha chiarito quali siano state le reali motivazioni che l'hanno spinta a lasciare il ragazzo così, in diretta televisiva, sottolineando come in realtà non abbia mai fatto nulla per farle capire quanto ci tenesse a lei. Uno dei rumors attorno al Grande Fratello Vip però parlano di un possibile tentativo di Soleil verso l'ex, che abbia già lasciato Marco Cartasegna con la voglia di riconquistare Luca Onestini?

