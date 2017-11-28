Francesco Monte a casa di Cecilia Rodriguez: lungo incontro di 5 ore

Nuovo colpo di scena nel triangolo amoroso tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un incontro. Monte paparazzato sotto casa Rodriguez.

Francesco Monte a Milano da Cecilia: l'incontro

Gli appassionati di gossip non aspettavano altro e sono stati accontentati ma per i dettagli dovremo attendere ancora qualche giorno. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato l'ex tronista di Uomini e donne sotto casa di Cecilia Rodriguez. L'incontro sarebbe durato molte ore e i giornalisti ne hanno seguito tutti i movimenti. A quanto pare Monte è andato a Milano, in quello che è stato il nido d'amore con la sua Cecilia. Sapevamo già che prima o poi si sarebbero rivisti perché prima dell'ingresso della Rodriguez nella casa del GF Vip i due vivevano insieme.

Cecilia e Francesco si sono rivisti: cosa è successo?

La sorella di Belen aveva più volte dichiarato che avrebbe incontrato Monte e che avrebbero avuto un confronto senza le telecamere. I telespettatori ricordano ancora la sua espressione dispiaciuta mentre si congedava dall'uomo con cui c'erano progetti importanti come il matrimonio e un figlio e ricordano soprattutto che si è gettata tra le braccia di un altro per consolarsi dopo 4 anni e mezzo. All'inizio Cecilia non voleva vedere Francesco perché temeva una sua reazione poi, a sorpresa, è arrivato questo incontro.

Confronto tra Francesco Monte e Cecilia: ritorno di fiamma?

Francesco Monte è stato fotografato mentre entrava in casa di Cecilia Rodriguez, quando è andato via aveva delle valigie e ha passato la notte in un residence. A quanto pare l'ex tronista di Uomini e donne ha recuperato tutte le sue cose e la storia d'amore con Cecilia è chiusa per sempre. C'era chi sperava in un ritorno di fiamma ma nel cuore della Rodriguez c'è posto solo per Ignazio Moser. Vogliamo esprimere un piccolo parere personale su questa storia, perché il mondo del gossip è molto colorato. Speriamo che Francesco Monte trovi una donna che sappia amarlo e rispettarlo anche se il destino si è accanito contro di lui e sembra che gli abbia restituito lo sgarbo fatto a Teresanna Pugliese, la donna che ha tradito per stare con Cecilia.