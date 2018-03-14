Home Salute Curare le emorroidi infiammate, rimedi naturali e attività fisica basteranno?

di Redazione 14/03/2018

Sono molti gli italiani che soffrono di emorroidi, interne ed esterne, causa scatenante di un dolore rettale, prurito e sanguinamento. Nel nostro articolo Oggi vogliamo spiegarvi come curare le emorroidi infiammate attraverso rimedi naturali e attività fisica, questi basteranno? Cosa sono le emorroidi? Come abbiamo appena accennato all'inizio del nostro articolo le emorroidi sono un grappolo di bene che si trovano nel letto di ogni persona. Molte persone, soprattutto in età adulta cominciano ad accusare dolori alla parte rettale, prurito e sanguinamento perché il grappolo di mele in questione magari tende a dilatarsi e a scendere verso il basso per molteplici cause. Le donne, ad esempio, cominciano a soffrire di emorroidi subito dopo il parto. I rimedi per curarle sono davvero tantissimi, come creme naturali o non oppure un intervento chirurgico solo quando questa ormai almeno non aggiunto uno stato troppo avanzato. Curare in modo naturale le emorroidi Le emorroidi si dividono in due gruppi esterne ed interna. Questa classificazione determina anche la tipologia di cura che può essere effettuata. Nel caso di emorroidi esterne, ad esempio, si può fare ricordo a rimedi naturali. Le emorroidi, facendo magari uso di alcune pomate omeopatiche composte magari con una base di camomilla. L'uso della farmaco deve essere scelto dal vostro medico curante che, a seconda della gravità delle emorroidi infiammate, di consigliati a fidarvi ai farmaci o più semplicemente delle cure omeopatiche. Attività fisica acqua per prevenire le emorroidi Secondo alcuni studi scientifici è possibile prevenire l'infiammazione delle emorroidi attraverso l'attività fisica e l'acqua. Molti medici infatti consigliano a coloro che soffrono di emorroidi di prevenire il tutto attraverso un'intensa attività fisica fatta quotidianamente oltre che essere regolari nella bere acqua. Nel corso di un'intervista il dottore Andrea Bondurri, proctologo ospedale Sacco di Milano e membro del consiglio direttivo della società italiana di chirurgia colorettale, ha definito ricorso all'intervento chirurgico l'ultima strada da seguire: "La chirurgia è necessaria in meno di un caso su dieci. Occorre intervenire di fronte a un sanguinamento importante, che rischia di rendere il paziente anemico. Più in generale, l'archeologia aiuta queste persone a migliorare la qualità della propria vita. Più che per gradi, si ragiona sulla base della tollerabilità del problema".

