Mourinho esonerato dal Manchester? L'appello dei tifosi

di Redazione 14/03/2018

Per i tifosi dell'Inter il mister Mourinho resta sempre comunque un tasto doloroso. Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Mourinho esonerato dalle Manchester ma non solo... Ecco l'appello dei tifosi Mourinho torna all'Inter? Come abbiamo appena accennato all'inizio del nostro articolo, Mourinho è un tasto dolente per i tifosi dell'Inter. Il mister infatti è riuscito a regalare alla squadra italiana un grandissimo risultato come quello del triplete, non a caso sono davvero tanti i tifosi che sognerebbero la notizia delle notizie: Mourinho torna all'Inter? La carriera dell'allenatore però continua nel Manchester, senza alcuna possibilità di ritorno nella nostra nazione né tantomeno all'Inter. Secondo le ultime news pubblicate nel mondo del calcio però sembrerebbe che il percorso della squadra del Manchester per Mourinho sia gravemente compromesso. Mourinho esonerato dal Manchester? Le cose delle ultime ore infatti stata diffusa la notizia secondo cui Mourinho esonerato dal Manchester, cosa sta succedendo? Ad approfondire la notizia è stato Il Corriere della Sera, dov'è possibile leggere una frase che allarma i sostenitori di Mourinho: "Esoneratelo subito". Alla tua che l'appello sarebbero stati proprio i tifosi del Manchester United che, dopo la sconfitta contro il Siviglia di Montella, vorrebbero un nuovo allenatore per la loro squadra. In un articolo Il Sun scrive: "Il Siviglia ha inferto alla night ed una Brutale lezione tattica". Secondo quanto pubblicato da altri giornali esteri, come il Mirror, il Daily Mail, sembrerebbe che Mourinho non si è riuscito a guidare bene la squadra in questa fase della stagione, motivo per cui potrebbe compromettere l'intero campionato. Manchester United l'appello è la rabbia dei tifosi sui social Sempre secondo quanto riportato dalla stampa estera sembrerebbe che i tifosi abbiano lanciato un appello e abbiano dato libero sfogo alla loro rabbia sui social. Su Twitter, ad esempio, è possibile leggere alcuni messaggi proprio contro il mister Mou: "Non domani, non il giorno dopo, non alla fine della stagione, ma stasera. Cazzate subito moringa per favore"... La società calcistica prendere in considerazione tale lamentele e ufficializzerà davvero l'esonero di Mourinho al Manchester United?

