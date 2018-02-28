Home Economia & Lavoro Cybercrime, miliardi di persone colpite tutto l'anno

di Redazione 28/02/2018

Il cybercrime è una vera e propria piaga. In gran parte sottovalutato, negli ultimi anni ha raggiunto picchi che mettono a repentaglio l'incolumità e la salute mentale delle persone. Si può quindi dire che il cybercrime è totalmente fuori controllo della società. Solamente nel 2017 ha fatto vittime di oltre un miliardo di persone nel mondo, con danni internazionali che ammontano ad oltre 500 miliardi di dollari. Cybercrime, un problema per le vittime e per la sicurezza informatica I costi della "insicurezza informatica" hanno compiuto «un salto quantico», aumentato di cinque volte in sei anni. Sono i dati del Rapporto Clusit 2018 che è stato pubblicato a Milano. Si è verificata una crescita del 240% degli attacchi informatici rispetto al 2011, anno della prima edizione del Rapporto e del 7% rispetto al 2016. La preoccupazione degli esperti è data da un vero e proprio "cambiamento di fase" nel livello di cyber-insicurezza globale, con intrusioni gravose tanto nella geopolitica che nella finanza, quanto sui privati cittadini, vittime nel 2017 di crimini estorsivi su larghissima scala. Cybercrime, i dati del Rapporto informatico Secondo il rapporto, il principale mezzo di attacco è il semplice malware, ossia un virus malevolo, oramai ideato al livello industriale e con costi sempre più bassi: nel 2017 è cresciuto del 95% rispetto al 2016, quando già si era verificato un aumento del 116% rispetto al 2015. Andrea Zapparoli Manzoni, membro del Comitato Direttivo Clusit ha spiegato che «La situazione che emerge è molto preoccupante, perché questo scenario prefigura concretamente l'eventualità di attacchi con impatti sistemici molto gravi». Il Clusit, nato nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, è la più alta in carica ed autorevole associazione italiana nel campo della sicurezza informatica. Oggi è simbolo di oltre 500 organizzazioni, che appartenengono a tutti i settori del Sistema-Paese.

