Aggiornamento Whatsapp contro le catene di Sant'Antonio e le bufale

Gli sviluppatori stanno lavorando ad un nuovo aggiornamento Whatsapp che potrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. Dalle prime info la patch dovrebbe risolvere alcuni problemi di sicurezza e impedire la ricezione di catene e bufale.

Addio catene di Sant'Antonio su Whatsapp?

L'ultima in ordine di tempo riguarda quella dell'aumento delle bollette ENEL per saldare il debito degli utenti morosi. Ma sono tantissime le catene di Sant'Antonio che circolano ogni giorno, alcune vengono riproposte anche a distanza di anni. Per non parlare delle bufale, sono tantissime le persone che ci cascano, soprattutto per quanto riguarda l'adozione di animali abbandonati dai padroni. Gli sviluppatori di Whatsapp hanno deciso di mettersi a lavoro per sviluppare una patch che possa garantire la massima sicurezza al pubblico che utilizza l'app per l'invio di messaggi.

Whatsapp Alert

L'aggiornamento di Whatsapp per utenti Android e iPhone è sviluppato su un algoritmo che invia un alert al team quando lo stesso messaggio viene inviato più di 25 volte. Gli sviluppatori controlleranno manualmente se si tratta di una catena di Sant'Antonio o di una bufala e quindi impedire la diffusione del messaggio, oppure se non intervenire. Il servizio alert di Whatsapp è attivo da qualche settimana per cercare di capire quanto le catene amplifichino i fenomeni di allarmismo e disinformazione. Questi messaggi costituiscono anche una vera e propria minaccia per la nostra sicurezza perché spesso contengono dei link che rimandano a siti esterni che “rubano” i dati sensibili oppure quelli della carta di credito. Le catene di Sant'Antonio e le truffe Whatsapp hanno quindi i giorni contati, o forse le settimane. Non si conosce ancora la data di rilascio dell'aggiornamento.