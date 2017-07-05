Dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne ecco chi sarà la nuova tronista
di Redazione
05/07/2017
Dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne? La news ormai da ore domina il web... La nuova tronista che potrebbe far parte del programma di Maria De Filippi è una ragazza davvero nota, soprattutto sui social ma anche per la sua famiglia. Chi sarà dunque la nuova protagonista del Trono Gay? Uomini e Donne non si ferma mai! Il programma è finito da poco ma la redazione è già a caccia di nuovi tronisti e corteggiatori pronti ad animare la nuova edizione dello show. Fra qualche settimana come volgerà a termine anche Temptation Island potremmo già avere qualche parziale conferma, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Sara Affi Fella. Se ben ricordate i fan del programma hanno chiesti a Maria De Filippi di accogliere la ragazza a Uomini e Donne, anche al posto di Giulia Latini, ormai data per scontata. Le novità oggi però riguardano il Trono Gay che il prossimo settembre potrebbe tingersi di rosa e non di blu. L'ipotesi riguardante la partecipazione di Mario Serpa ormai sembra essere quasi del tutto naufragata, anche perché l'ex corteggiatore al momento pare sia interessato al Grande Fratello Vip. La nuova tronista che potrebbe sedere dunque sul Trono Gay è Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è dunque pronta per l'amore? Secondo alcuni rumors la ragazza potrebbe sedersi sul Trono Gay di Uomini e Donne già dal prossimo settembre. Al momento però Elettra Lamborghini, nota soprattutto per il suo percorso al Grande Fratello Vip in Spagna, non ha rilasciato alcuna dichiarazione circa la sua partecipazione al programma... Anche se già lo scorso anno l'attrice aveva chiesto a Maria De Filippi di aiutarla per trovare la donna della sua vita.
