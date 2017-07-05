Arrestato a Roma Roberto Brunetti: Er Patata agli arresti domiciliari per droga

Colto inmentre era intento ad acquistare una dose di cocaina:al secolo Roberto Brunetti, è il famoso attore romano che ha preso parte a storici film comici italiani. Il giudice monocratico del tribunale di Roma, dopo aver convalidato gli atti, ha concesso glioperati dai Carabinieri della compagnia Trastevere. L’attore è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti in quanto i militari dell’Arma hanno rilevato in casa un chilo di hashish e uno di marijuana, oltre al fatto di aver acquistato cocaina da uno spacciatore. L’attoreviene apostrofato come Er Patata ed è conosciuto nell’ambiente cinematografico grazie ad alcune commedie di fine Anni Novanta:, ruolo da cui è nato il celebre appellativo che lo contraddistingue ancora oggi. Ma ha recitato anche in pellicole molto impegnate e drammatiche, come, entrambe ispirate dalle vicende della celebre gang romana che ha portato il terrore in territorio capitolino. L’ultimo lavoro al cinema dell’artista risale al 2012, Il Rosso e il Blu, poi l’oblio dal grande schermo, tanto che ha trovato lavoro comenella Capitale, stanco di essere un “attore precario che fa la fame”. Purtroppo, Er Patata non è nuovo alle Forze dell’Ordine e agli eccessi: nel 2009 è stato arrestato per, nello specifico 100 gr di hashish, i quali furono trovati sotto la sella del motorino dell’attore. Oltre al cinema, Roberto Brunetti è famoso per essere stato il compagno della compianta, storia conclusa nel 2011 dopo ben 16 anni e poco tempo prima che la stessa morisse di un male incurabile.