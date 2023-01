“Damsel”, nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown: trama, cast, data di uscita

Dopo il successo di Stranger Things ed Enola Holmes, Millie Bobby Brown torna come protagonista nel nuovo film Netflix “Damsel”: ecco trama, cast e data di uscita.

“Damsel”, nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown

Dopo il successo di Stranger Things ed Enola Holmes, Millie Bobby Brown è rapidamente diventata una delle attrici più ambite di Netflix e il colosso dello streaming l’ha resa protagonista di un nuovo progetto: il film fantasy “Damsel”, in arrivo su Netflix nell’ottobre 2023.

“Damsel” è un film fantasy con protagonista Millie Bobby Brown, che sovvertirà lo stereotipo della “damigella in pericolo”: l’eroina non aspetta che un cavaliere la salvi da un drago, ma uccide il drago con le sue mani.

“Damsel” di Netflix sarà diretto dal candidato all’Oscar Juan Carlos Fresnadillo, i cui crediti includono “28 settimane dopo” e “Intruders”. La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Mazeau, che ha lavorato, tra gli altri, a “La furia dei titani”.

Trama di “Damsel”, il nuovo film fantasy di Netflix

Ecco la sinossi della trama di “Damsel”, il nuovo film di Netflix:

“È un thriller in cui Millie Bobby Brown interpreta Elodie, una principessa che attende con ansia il suo matrimonio con il principe Henry e sente la pressione di suo padre, che ha bisogno dei soldi che il suo matrimonio porterà, sulla necessità di essere una moglie buona obbediente. Dopo aver sposato Henry, Elodie si rende conto di essere stata indotta a diventare un’offerta sacrificale per un drago crudele che intende divorarla. Dopo essere stata prima rinchiusa in una torre e poi essersi nascosta nel profondo della foresta per impedire ad un principe di salvarla, Rapunzel dai capelli corti giura di vendicarsi“

Cast di “Damsel”, con Millie Bobby Brown e Angela Bassett

Oltre a Millie Bobby Brown, che sarà la protagonista del film, nel cast del nuovo fantasty di Netflix anche Angela Bassett, che interpreterà Lady Bayford, la matrigna della principessa Elodie.

Il cast di Damsel include inoltre: Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Ray Winstone, Brooke Carter, Mens-Sana Tamakloe, Sonya Nisa, Rui M. Tomas.

Quando esce “Damsel”: data di uscita del film Netflix

Il 18 gennaio 2023 “Damsel” è stato confermata nella lineup dei film in uscita su Netflix nel 2023. La data di uscita del film è il il 13 ottobre 2023.