Sadie Sink sarà protagonista nel Musical Rock “O’Dessa” di Geremy Jasper

Sadie Sink, star di “Stranger Things” e “All Too Well – The Short Film”, reciterà nel musical rock “O’Dessa” di Geremy Jasper per Searchlight Pictures.

Dopo la sua acclamata interpretazione in “The Whale”, che le ha portato una recente nomination ai Critics Choice Awards, Sadie Sink ha trovato il suo prossimo film. Reciterà in “O’Dessa” di Searchlight, con la regia di Geremy Jasper.

Scritto da Jasper, con brani originali scritti e prodotti da Jasper e Jason Binnick, il film musical riunisce i produttori Michael Gottwald, Noah Stahl e Rodrigo Teixeira, nonché i produttori esecutivi Jonathan Montepare, Dan Janvey e Lourenço Sant’Anna.

Ambientato in un futuro post-apocalittico, “O’Dessa” è un’opera rock originale che racconta di una ragazza di campagna che si cimenta in un’epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la porta in una città strana e pericolosa dove incontra il suo unico vero amore, ma per salvare la sua anima, deve mettere alla prova il potere del destino e del canto.

“Siamo così entusiasti di collaborare nuovamente con Geremy”, hanno affermato i presidenti di Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum. “Con O’dessa, porta un’energia straordinaria e viscerale in un panorama cinematografico completamente nuovo”.

Progetti recenti di Sadie Sink, giovane attrice di successo

Sadie Sink ha concludo un anno brillante sia sul grande che sul piccolo schermo, a partire dalla quarta stagione della serie di successo mondiale “Stranger Things”. L’interpretazione di Sink del personaggio di Max Mayfield ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica e l’ha coinvolta nel discorso Emmy.

A “Stranger Things” ha fatto seguito il film “The Whale”, ha portato a Sadie Sink un altro giro di riconoscimenti tra cui la candidatura ai Critics’ Choice Awards per la migliore giovane star.

Di recente Sadie Sink ha anche interpretato il ruolo principale nel cortometraggio di Taylor Swift “All Too Well – The Short Film”, con il quale ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

Altri crediti della giovane attrice includono “Dear Zoe”, “The Americans” che ha vinto un Emm, “American Odyssey” della NBC e la produzione di Broadway di “Annie” in cui Sink è protagonista.