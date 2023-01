Sorpresa per il fan di “Only Murders in the Building”: nel cast della terza stagione della famosa serie Disney Plus anche Meryl Streep e Paul Rudd.

“Only Murders in the Building”: Meryl Streep e Paul Rudd nella terza stagione

Selena Gomez, protagonista della serie Disney Plus “Only Murders in the Building”, ha rivelato con un video postato sui social che nella terza stazione ci saranno anche Meryl Streep e Paul Rudd.

Sembra che le riprese della terza stagione di “Only Murders in the Building”, e sebbene non siano state rivelate molte informazioni relativamente ai ruoli che i due attori andranno a ricoprire, l’aggiunta al cast di altri due nomi prestigiosi non può che far piacere a tutti i fan della serie.

La partecipazione di Paul Rudd alla terza stagione di “Only Murders in the Building” era già stata anticipata, o comunque resa palpabile, da un cameo dell’attore nel finale della seconda stagione della serie di Disney Plus. Rudd sarà inoltre nelle sale cinematografiche a febbraio con il film che inaugura la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”.

La vera sorpresa è l’aggiunta al cast di “Only Murders in the Building” dell’attrice tre volte vincitrice del Premio Oscar Meryl Streep. Si tratta dell’attrice più premiata della storia del cinema: da “Mamma Mia!” e “Il Diavolo veste Prada”, passando per “I Ponti di Madison County”, fino al recente “Don’t Look Up”. Meryl Streep approda all’universo delle serie televisive con una serie di grande successo.

“Only Murders in the Building”: una serie di grande successo

“Only Murders in the Building” con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, è stata nominata per 17 Emmy dopo la sua prima stagione, vincendone tre. Hulu rende noto che la serie di Martin e John Hoffman è la sua commedia originale più popolare; ha trascorso nove settimane nella classifica delle 10 migliori serie in streaming di Nielsen nel 2022, ottenendo 3,67 miliardi di minuti di visualizzazione.