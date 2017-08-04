Danimarca, Principe consorte non vuole essere seppellito vicino alla Regina

Ripicca per non averlo fatto re, i precedenti della Corona danese

Henrik di Danimarca infuriato, non vuole stare per l’eternità con la Regina

Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, meglio conosciuto come, è veramente su tutte le furie con sua moglie, e non è una donna qualsiasi, bensì la Regina di Danimarca. Ottantatré anni, sposato da 50 con la, di 77, Henrik ha fatto sapere di non voler essere sepolto accanto alla moglie, nonostante i due non siano separati legalmente. Una sorta di protesta per il fatto di non essere mai stato nominato re consorte, ma solo principe. Francese, conte e discendente di una famiglia nobile che risale alla metà del XVII secolo, Henrik ha subito il trattamento riservato ai cosiddetti matrimoni morganatici, ovvero tra persone di lignaggio diverso e che non permettono di passare al o alla consorte i privilegi e i titoli di rango più elevato.Un caso su tutti è, 96 anni, duca di Edimburgo e consorte della famosissima, che pure è di sangue reale per nascita, in quanto principe di Grecia della casata degli, la stessa dei norvegesi e danesi. In realtà, non è affatto un segreto che il principe Henrik di Danimarca sia scontento del ruolo e del titolo concesso nella monarchia danese, tanto da sfociare nella decisione di essere seppellito lontano dalla moglie quando verrà il momento del trapasso adato dal fatto di non essere mai stato trattato alla pari. Lanon ha fatto altro che dover accettare la decisione del principe consorte. Henrik aveva conosciuto Margrethe, allora erede al trono, quando lavorava a Londra come diplomatico. I due sono convolati a nozze nel 1967: per il matrimonio Henrik ha rinunciato alla cittadinanza francese e si è convertito dal cattolicesimo al protestantesimo. Quando Margrethe è salita al trono nel 1972, Henrik si aspettava di venire elevato al rango reale, in quanto per tradizione succede alle principesse quando il marito diventa re. Lo smacco definitivo nel 2002, quando fu il figlio ad assumere le veci della Regina comeCapodanno nel Castello reale per militari, politici e diplomatici danesi. Ha rinunciato al titolo di principe consorte e passa il tempo nella tenuta a, anche se ufficialmente vive ancora con la moglie. Margrethe sarà sepolta nella cappella reale nellanel sarcofago realizzato dall’artista danese, ma Henrik verrà tumulato in Danimarca, ma lontano da lei per l’eternità.