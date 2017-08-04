Volo da scala di un hotel, 27enne morto a Viareggio

Un ragazzo lombardo ha perso la vita cadendo dalle scale di emergenza

Ragazzo bresciano morto al Royal, tragedia in Versilia

All’alba di giovedì 3 agosto si è consumata unaall’interno dell, indove èun giovane originario della provincia di. Dalle prime fonti della Versilia e de Il Giorno, si tratta di un 27enne bresciano, precisamente di Clusane d’Iseo, caduto dalle scale di emergenza della struttura ricettiva in cui è. Le scale sono poste fuori dalla struttura dell’albergo e il corpo del giovane è stato trovato, ormai, nel giardino sottostante. Secondo i carabinieri che hanno ricostruito i fatti, il 27enne si trovava con un amico e avrebbe infranto con un pugno lain vetro, avrebbe salito verso il punto più alto delle scale e, forse per uno stato confusionale, si sarebbe. Gli inquirenti stanno vagliando diverse piste e cercando di scoprire come mai abbiano fatto questa incursione, visto che non sono clienti della struttura, ma l’ipotesi più plausibile è quella delI clienti dell’hotel Royal a Viareggio non si sarebbero accorti di nulla in quanto stavano dormendo. Le indagini sono al vaglio dei, mentre il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto in seguito a un, ovvero a causa dei traumi riportati per la caduta nel vuoto. La salma del giovane bresciano è stata ricomposta all’ospedale Versilia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.